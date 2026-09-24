بلومفيلدز للعطلات تحصد لقب الشركة الرائدة في إدارة الإيجارات قصيرة الأمد ضمن جوائز السفر العالمية 2026

حصلت بلومفيلدز للعطلات على لقب «الشركة الرائدة في إدارة الإيجارات قصيرة الأمد في دبي لعام 2026» ضمن الدورة الثالثة والثلاثين من جوائز السفر العالمية التي أقيمت في دبي، في إنجاز يمثل محطة مهمة للشركة الإماراتية مع مواصلة نموها في قطاع الإيجارات قصيرة الأمد وبيوت العطلات في دولة الإمارات

وتم تقديم الجائزة إلى السيد عدنان ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة بلومفيلدز للعطلات، إلى جانب السيد خير النجار، المدير العام، والسيد محمد أريب، رئيس التسويق والأنظمة، من قبل السيد غراهام كوك، مؤسس جوائز السفر العالمية

ويأتي هذا التكريم في وقت يشهد فيه قطاع السياحة والضيافة في دولة الإمارات تطوراً مستمراً، مع تزايد أهمية خيارات الإقامة قصيرة الأمد التي تتم إدارتها باحترافية ضمن تجربة الزوار. وبالنسبة إلى بلومفيلدز، تمثل الجائزة تقديراً لمسيرتها وتركيزها على إدارة أماكن الإقامة للسياح والمسافرين من رجال الأعمال القادمين إلى دولة الإمارات

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال السيد عدنان ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة بلومفيلدز للعطلات: «يشرفنا الحصول على هذه الجائزة، ونعتبرها تقديراً لمسيرتنا باعتبارنا واحدة من أكبر شركات إدارة بيوت العطلات في دولة الإمارات. ونواصل العمل باستمرار لتحقيق المزيد من الإنجازات، ونعمل بشكل فعّال على استضافة المزيد من السياح والمسافرين من رجال الأعمال خلال هذا العام»

وتوفر بلومفيلدز للعطلات خدمات إدارة أماكن الإقامة قصيرة ومتوسطة الأمد، مع التركيز على العقارات التي تتم إدارتها باحترافية وتجارب الضيوف.

وتعمل الشركة على توسيع نطاق حضورها في دولة الإمارات العربية المتحدة وتطوير ملفها العقاري لتلبية الاحتياجات المتغيرة للزوار الباحثين عن بدائل للإقامة الفندقية التقليدية

وبالنسبة إلى بلومفيلدز، توفر هذه الجائزة من جوائز السفر العالمية فرصة للبناء على عملياتها الحالية ومواصلة توسيع محفظتها في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وأكدت الشركة استمرار تركيزها على جودة الخدمات وتجربة الضيوف واستضافة أعداد متزايدة من السياح والمسافرين من رجال الأعمال

وتنظر إدارة الشركة إلى هذا التكريم باعتباره جزءاً من مسيرة نمو أوسع، وليس محطة نهائية، مع استمرار التوسع وتطوير خدمات بيوت العطلات كأحد المحاور الرئيسية لخطتها المستقبلية

ومع مواصلة دولة الإمارات تعزيز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة والأعمال، تهدف بلومفيلدز للعطلات إلى المساهمة في منظومة الضيافة من خلال توفير أماكن إقامة قصيرة ومتوسطة الأجل تتم إدارتها باحترافية

نبذة عن بلومفيلدز للعطلات

بلومفيلدز للعطلات هي شركة إماراتية متخصصة في إدارة بيوت العطلات، وتركز على توفير أماكن إقامة قصيرة ومتوسطة الأمد تتم إدارتها باحترافية للسياح والمسافرين من رجال الأعمال. وتواصل الشركة توسيع حضورها في دولة الإمارات، مع التركيز على جودة الخدمات وتجربة الضيوف والنمو في قطاع الضيافة