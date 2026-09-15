96 %من منتجات «هوتباك» في الامارات صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير

أعلنت شركة «هوتباك» المتخصصة في حلول التغليف المستدامة، والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، إطلاق تقرير الاستدامة لعام 2025 تحت عنوان «أثرنا مستقبلنا»، كاشفة أن 96% من محفظة منتجاتها أصبحت مصنفة كمنتجات صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير.

ويستعرض التقرير جهود الشركة في تطوير المنتجات المستدامة والتصنيع المسؤول ورفاه الموظفين والمشاركة المجتمعية والحوكمة، إلى جانب حصولها على الميدالية الذهبية من «إيكوفاديس» بعد تسجيل 80 نقطة من 100، ما وضعها ضمن أفضل 5% من الشركات التي قيّمتها المنصة عالمياً.

وقال عبد الجبار بي بي، المؤسس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «هوتباك»، إن التقرير يعكس التقدم الذي أحرزته الشركة في جعل الاستدامة جزءاً أساسياً من طريقة عملها وابتكارها ونموها.

وأضاف: «لا يمثل النمو المسؤول مبادرة منفصلة، بل أصبح جزءاً متزايد الأهمية من القرارات التي نتخذها في مختلف مجالات تطوير المنتجات والتصنيع وسلسلة التوريد وموظفينا والمجتمعات التي نعمل فيها».

وأكد أن وصول 96% من محفظة المنتجات إلى تصنيف المنتجات الصديقة للبيئة والقابلة لإعادة التدوير يعكس توجه أعمال الشركة، مشيراً إلى استمرار الاستثمار في الابتكار والحلول العملية التي تساعد العملاء على تحقيق أهدافهم في مجال الاستدامة.

من جانبه، قال زين الدين بي بي، الرئيس التنفيذي للعمليات في المجموعة والمدير التنفيذي لـ«هوتباك»، إن الشركة، بالتزامن مع احتفالها بثلاثة عقود في قطاع التغليف، تواصل توسيع قدراتها العالمية في التصنيع والتوزيع والاستثمار في المنتجات المستدامة وتحسين العمليات.

وأشار إلى أن «هوتباك» توظف أكثر من 4500 موظف من 33 جنسية، وسجلت صفر وفيات في مكان العمل خلال 2025، في حين بلغ متوسط التدريب 78 ساعة للموظف خلال العام.

وقال أنور بي بي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في المجموعة والمدير التنفيذي لدى «هوتباك جلوبال»، إن التقرير أُعد وفق معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، ويغطي ابتكار المنتجات وكفاءة استخدام الموارد والتوريد المسؤول والحوكمة والمشاركة المجتمعية، ضمن توجه الشركة لدمج ممارسات ESG في عملياتها.

وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية، شارك أكثر من 200 متطوع في برامج «هوتباك» خلال رمضان، ما أسفر عن توزيع 60 ألف وجبة إفطار وأكثر من 100 ألف طرد غذائي بالتعاون مع 12 جهة شريكة.

وتدير «هوتباك» 25 منشأة تصنيع في 17 دولة، وتضم محفظتها أكثر من 4000 منتج، في حين تصل قاعدة عملائها إلى أكثر من 100 دولة، مع مواصلة التركيز على الاستدامة والابتكار والتصنيع المسؤول.