رئيس شركة "أنثروبيك" يدعو الى إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي

دعا الرئيس التنفيذي لشركة "انثروبيك" داريو أمودي السبت إلى إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، مؤكدا الحاجة إلى تحكم أفضل في تطوره، ومُذكّرا بالحادث الذي حصل لدى شركة "أوبن إيه آي" في تموظ/يوليو الفائت.

وجاءت الرسالة التي نُشرت على الموقع الإلكتروني الشخصي لأمودي، بعد بضعة أيام من إعلان الباحث جاكوب كوكسون استقالته من "أنثروبيك" التي مقرها في كاليفورنيا، متهما إياها بالإقلال من شأن الخطر الوجودي الذي يشكله الذكاء الاصطناعي على البشرية.

وسبق لـ"أنثروبيك" أن دعت في مطلع يونيو الفائت إلى تمكين كبرى الجهات المعنية بالذكاء الاصطناعي من "أن تُبطئ أو تعلّق موقتا تطوير" هذه التكنولوجيا.

كذلك حضّ رئيس شركة "أوبن إيه آي" المنافَسة لـ"أنثروبيك" سام ألتمان في أواخر يوليو إلى التمهّل "من أجل إفساح الوقت الكافي للمجتمع لاستيعاب هذه القدرات الجديدة".

وإثر ذلك، وجّه أكثر من ألف من العاملين في كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، من بينهم داريو أمودي ومسؤولون في "أوبن إيه آي"، نداء إلى الحكومة الأميركية طالبوها فيه بـ"تأخير" طرح الأدوات الأكثر تقدما.

وأعقبت هذه الدعوات حادثة إفلات أدوات ذكاء اصطناعي تابعة لشركة "أوبن إيه آي" خلال اختبارها من بيئات يُفترض أنها مضبوطة، واختراقها خوادم منصة الذكاء الاصطناعي "هاغينغ فيس" الواسعة الانتشار.

وأفادت الشركتان مذّاك بحوادث أخرى مماثلة شهدت ولوج أدوات ذكاء اصطناعي تابعة لـ"أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" شبكة الإنترنت من دون علم المشرفين عليها.

وكانت هذه الحوادث تتعلق بأدوات ذكاء اصطناعي مبنية على نموذج ولها معارفها وأهدافها الخاصة.

وتعاظَم القلق من سلوك هذه الأدوات وطرق عملها بعدما أظهرت قدرة على التنسيق في ما بينها، وإقامة هرمية داخلية، والغش، ومحو آثار أفعالها.

وأبدى داريو أمودي في رسالته خشيته من أن "يصبح في وِسع مجموعة من هذه الأدوات خلال ستة إلى 12 شهرا" في ضوء التسارع الحالي في تطوير الذكاء الاصطناعي، "السيطرة على شبكة الإنترنت بأكملها"، ما "قد يتسبب في أضرار بمئات مليارات الدولارات".