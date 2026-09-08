هل يشكل النحاس درع التحوط القادم؟

دبي – عماد الدين إبراهيم

شهدت بورصة لندن للمعادن تسجيل أسعار النحاس مستويات قياسية هي الأعلى على الإطلاق بتجاوزها عتبة 14,533 دولاراً للطن، لتختتم موجة مكاسب متواصلة عززتها المخاوف المتزايدة من توسيع الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب نطاق الرسوم الجمركية ليشمل واردات المعادن المكررة.

يأتي هذا الصعود في وقت تعيش فيه الأسواق المالية حالة من الاضطراب والتحولات الهيكلية؛ إذ تعاني السندات العالمية من تذبذب في العوائد تحت ضغط سياسات التشدد النقدية المتقلبة، في حين يواجه الذهب والفضة ضغوطاً متصاعدة وتذبذبات حادة أفقدتهما جزئياً نصيبهما التقليدي كعذراء آمنة وثابتة، ما دفع بوصلة المستثمرين والمؤسسات المالية للبحث عن أصول بديلة تجمع بين قيمتها الاستثمارية وحجم الطلب التشغيلي الواقعي.

وفي ظل المعطيات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، يبرز السؤال حول ما إذا كان النحاس قد تحول بالفعل إلى «الاستثمار الأنسب» في المرحلة الحالية.

وتشير القراءة التحليلية لمستقبل هذا المعدن الأحمر إلى أنه يمتلك مقومات فريدة تتفوق على الذهب والفضة في الوقت الراهن؛ فالنحاس ليس مجرد ملاذ للتحوط، بل هو شريان حقيقي للتحول الاقتصادي العالمي، بفضل الطلب الكثيف والمستمر الناتج عن توسع مراكز البيانات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومشاريع الطاقة المتجددة، وتحديث شبكات الكهرباء العالمية. ومع تفاقم العجز الهيكلي بين المعروض المحدود من المناجم الكبرى القديمة والطلب المتزايد، تتزايد جاذبية النحاس كأصل استثماري يضمن نمواً مستداماً، على عكس المعادن النفيسة التي تتأثر بشكل مباشر بمضاربات أسعار الفائدة والدولار.

وعلى صعيد سلاسل الإنتاج والتوريد، أحدثت هذه الفجوة ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام والتحليلات الاقتصادية العالمية؛ حيث أبرزت تقارير شبكة بلومبرغ والدوائر المالية في وول ستريت أن إعادة توجيه شحنات النحاس بنشاط نحو السوق الأمريكية للاستفادة من فروق الأسعار والتحوط ضد الرسوم الجمركية القادمة تسببت في إحداث ارتباك شديد في مستويات المخزون العالمي.

وفي المقابل، أعربت وسائل إعلام أوروبية وآسيوية عن قلقها البالغ من تعمق أزمة التوريد ونقص الإمدادات للمصنعين المحليين، مؤكدة أن تزايد القيود التجاريّة والتعريفات الجمركية يهدد باستمرار اشتعال الأسعار ويعيد تشكيل خريطة التجارة الدولية للمعادن الاستراتيجية، ما يجعل النحاس محور التنافس الجيواقتصادي القادم ومحركاً رئيسياً لاتجاهات رؤوس الأموال العالمية.