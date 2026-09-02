مجموعة «لاونج»: قوة النموذج الإماراتي تكمن في استمرارية العمل والإنجاز

قال علي الشيراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «لاونج»، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعبر عن رؤية واضحة في إدارة المرحلة المقبلة، تقوم على أن التنمية لا ترتبط بانتظار الظروف المثالية، وإنما بالقدرة على تحويل المتغيرات إلى فرص ومواصلة العمل بثقة وطموح.

وأضاف أن قوة النموذج الإماراتي تكمن في استمرارية العمل والإنجاز، وفي منظومة اقتصادية قادرة على الحفاظ على زخمها وجاذبيتها في مختلف الظروف. فاستمرار المشاريع، ونشاط الأسواق، واستقبال الفعاليات للزوار من مختلف أنحاء العالم، كلها مؤشرات على حيوية الاقتصاد الإماراتي وقدرته على مواصلة النمو.

وبيّن أن تأكيد سموه بأن «الإمارات لا تتوقف ولن تتوقف» يجسد نهجاً راسخاً في العمل الحكومي، يقوم على الاستباقية وسرعة الاستجابة والطموح المستمر، ويعزز ثقة المستثمرين وقطاع الأعمال في بيئة اقتصادية تتمتع بالمرونة والقدرة على استشراف المستقبل.

وأشار إلى أن بدء الموسم الحكومي الجديد بهذه الرسالة يحمل دلالة مهمة، مفادها أن الإمارات تواصل بناء مستقبلها من موقع المبادرة، مستندة إلى اقتصاد متنوع وبنية تحتية عالمية وبيئة أعمال جاذبة، مع الحفاظ على وتيرة الإنجاز باعتبارها أحد أهم عناصر التنافسية والنجاح.