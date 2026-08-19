«آربيت» تحصل على ترخيص كامل كمزود خدمات أصول افتراضية في دبي





أعلنت مجموعة «آربيت» تحقيقها إنجازاً تنظيمياً بارزاً في مسيرتها التنموية في دبي، إثر حصولها على الترخيص الكامل كمزود خدمات الأصول الافتراضية من سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية.

ويخول هذا الترخيص المجموعة، التي تتخذ من برج المؤتمرات بمركز دبي التجاري العالمي مقراً رئيسياً لها، صلاحية تقديم خدمات تبادل الأصول الافتراضية، إلى جانب خدمات الوساطة والتداول في هذا المجال، وذلك ضمن الإطار التنظيمي المعتمد لدى السُلطة وبما يتوافق تماماً مع الشروط والمتطلبات الصارمة التي حددتها الجهة التنظيمية.

يأتي هذا الاعتماد الرسمي كخطوة متقدمة للشركة التي تأسست في عام 2025، والتي تعمل تحت إدارة رئيسها التنفيذي خالد جربوز. وقد جاء انتقال جربوز إلى قطاع العملات المشفرة والأصول الافتراضية مدعوماً بمسيرة مهنية وخبرة واسعة امتدت لأكثر من عقد من الزمان في قطاع تداول عقود الفروقات.

يذكر أن خالد جربوز قد شغل سابقاً منصب المدير العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركات وساطة رائدة في عقود الفروقات، من أبرزها «إف إكس برايموس» و«جي كيه إف إكس» التي تُعرف حالياً باسم ترايف، فضلاً عن خبراته السابقة المتراكمة من خلال عمله في شركتي «آي سي إم دوت كوم» و«ألفا كابيتال ماركت».