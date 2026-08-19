أبوظبي الأول يطلق خدمة «أرسل الآن وادفع لاحقاً»

أعلن بنك أبوظبي الأول عن إطلاق خدمة «أرسل الآن وادفع لاحقاً» عبر منصته المالية الرقمية «Payit»، ما يمنح العملاء المؤهلين مزيداً من المرونة والتحكم في طريقة إرسال الأموال دولياً. وتندرج خدمة «أرسل الآن وادفع لاحقاً» ضمن خدمات التحويلات الدولية التي توفرها «Payit» للعملاء المؤهلين، حيث يمكن إتمام التحويل فوراً وسداد المبلغ خلال 30 يوماً. وتغطي الخدمة حالات متعددة، مثل تحويل الأموال إلى أفراد الأسرة، أو الوفاء بمصروفات غير متوقعة، أو تدبير النفقات خلال الفترة الفاصلة بين مواعيد صرف الرواتب.

ويؤكد إطلاق هذه الخدمة مواصلة «Payit» تطوير خدمات مالية تنطلق من حياة العملاء واحتياجاتهم اليومية، بدلاً من التركيز على المنتجات بمعزل عن تلك الاحتياجات. ومع تطور متطلبات العملاء المالية، تواصل «Payit» ابتكار حلول أكثر ذكاءً ومرونة تساعدهم على إدارة أموالهم وتحويلها والوصول إليها، ضمن تجربة رقمية موحدة وسلسة.

وتتيح خدمة «أرسل الآن وادفع لاحقاً» المدمجة بالكامل ضمن تجربة التحويلات المالية الحالية عبر «Payit»، للعملاء المؤهلين الاستفادة من هذه المرونة الإضافية من دون أي تغيير في طريقة إجراء التحويلات، حيث يمكن للعملاء إرسال الأموال بالطريقة المعتادة عبر «Payit»، مع الاستفادة من خيارات دفع أكثر مرونة وتجربة أكثر سهولة وسلاسة.

وتعدّ هذه الميزة أحدث إضافة إلى منصة «Payit» المالية الرقمية المتكاملة، التي تجمع المدفوعات والتحويلات المالية والمكافآت ومجموعة من الخدمات المالية في تجربة واحدة آمنة وسهلة الاستخدام، ما يساعد العملاء على إدارة شؤونهم المالية اليومية بسهولة أكبر.

ومن خلال مواصلة ابتكار حلول تستجيب للاحتياجات الفعلية للعملاء، تواصل «Payit» الارتقاء بتجربة الخدمات المالية الرقمية، عبر توفير مزيد من المرونة والسهولة ومنح العملاء قدرة أكبر على إدارة أموالهم بكفاءة.