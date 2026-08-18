دبي ضمن أكثر المدن جذباً للسيارات الفاخرة في العالم

تعد دبي واحدة من أكثر المدن جذباً للسيارات الفاخرة في العالم، إذ أصبحت السيارة الفاخرة جزءاً من المشهد الحضري وأسلوب الحياة في الإمارة. وتلتقي في دبي مجموعة من العوامل التي تجعلها سوقاً مثالياً لعلامات عريقة، بدءاً من القوة الشرائية المرتفعة وتنوع العملاء الدوليين، وصولاً إلى البنية التحتية الحديثة وشبكة الطرق الواسعة.

وتكشف مؤشرات سوق السيارات الفاخرة في الإمارات عن المكانة المهمة التي تحتلها دبي. فقد أشار تقرير حديث إلى أن الإمارات أصبحت مركزاً مهماً للسيارات الفاخرة، مع وجود صالات عرض ضخمة لعلامات مثل مكلارين.

وتعد سيارة مكلارين 750S كوبيه واحدة من أبرز السيارات الرياضية الخارقة التي تنتجها شركة مكلارين البريطانية، حيث تم تطويرها لتكون خليفة لطراز 720S مع تحسينات كبيرة في الأداء والديناميكا الهوائية وتجربة القيادة. وتجمع السيارة بين التصميم الانسيابي، الوزن الخفيف، والتقنيات المستوحاة من سيارات السباق، مما يجعلها من السيارات المميزة في فئة السوبركار.

وتعتمد مكلارين 750S كوبيه على محرك قوي من نوع V8 بسعة 4.0 لترات مزودة بشاحني توربو، وهو محرك يحمل رمز M840T، ويولد قوة تصل إلى حوالي 750 حصاناً وعزم دوران يبلغ نحو 800 نيوتن متر. يتميز هذا المحرك بسرعة الاستجابة وقوة الدفع الكبيرة، خصوصاً عند التسارع على الحلبات أو الطرق المفتوحة. يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من سبع سرعات، مع نظام دفع خلفي يمنح السائق إحساساً رياضياً وتحكماً عالياً بالسيارة.

ومن ناحية الأداء، تقدم السيارة أرقاماً مذهلة؛ إذ تستطيع التسارع من 0 إلى 100 كم / س خلال حوالي 2.8 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى قرابة 332 كم/س. هذه القدرات تجعلها منافساً قوياً للعديد من السيارات الخارقة العالمية، كما أن تصميمها الهندسي يركز على تحقيق أعلى مستوى من الثبات والتحكم أثناء القيادة بسرعات عالية.

ويعتمد هيكل مكلارين 750S كوبيه على استخدام مكثف لألياف الكربون بهدف تقليل الوزن وزيادة الصلابة. يبلغ وزن السيارة حوالي 1389 كجم في بعض المواصفات، وهو وزن منخفض مقارنة بقوتها الكبيرة، ما يساعد على تحسين التسارع والاستجابة. كما تتميز السيارة بنظام تعليق رياضي متطور ونظام مكابح عالية الأداء مزودة بأقراص كربونية سيراميكية قادرة على تحمل ظروف القيادة القاسية.

أما التصميم الخارجي، فقد تم تطويره لتحقيق أفضل أداء ديناميكي هوائي ممكن. تتميز السيارة بمقدمة منخفضة، ومداخل هواء كبيرة لتبريد المحرك، وخطوط انسيابية تساعد على تقليل مقاومة الهواء. كما تحتوي على جناح خلفي نشط يسهم في زيادة الثبات عند السرعات العالية. ويعكس التصميم هوية مكلارين الرياضية التي تجمع بين الجمال والوظيفة العملية.

وفي المقصورة الداخلية، تقدم 750S تجربة قيادة تركز على السائق، حيث تحتوي على مقعدين رياضيين مصنوعين من مواد فاخرة مثل الجلد وألكانتارا، إضافة إلى شاشة معلومات متطورة وأنظمة تحكم مصممة لتوفير سهولة الاستخدام أثناء القيادة الرياضية. وعلى الرغم من تركيز السيارة على الأداء، فإنها توفر مستوى جيداً من الراحة والتجهيزات المناسبة للاستخدام اليومي.

تبلغ أبعاد السيارة تقريباً 4.57 أمتار للطول، و1.93 متر للعرض، و1.20 متر للارتفاع، مع قاعدة عجلات تبلغ حوالي 2.67 متر. وتوفر مساحة تخزين محدودة لكنها مناسبة لطبيعة السيارة الرياضية، حيث تبلغ سعة الصندوق نحو 150 إلى 210 لترات حسب المواصفات.

في الختام، تمثل مكلارين 750S كوبيه مثالاً متقدماً على هندسة السيارات الخارقة الحديثة، فهي تجمع بين القوة الهائلة، الوزن المنخفض، والتكنولوجيا المتطورة. وتوفر السيارة تجربة قيادة مميزة لعشاق الأداء العالي بفضل محركها القوي وتصميمها المستوحى من عالم السباقات، مما يجعلها واحدة من أكثر السيارات الرياضية إثارة في عصرها.