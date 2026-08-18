«ليلي» تعلن عن تغييرات قيادية في المنطقة

أعلنت شركة إيلي ليلي وﺷرﻛﺎه «ﻟﯾﻠﻲ» عن تعيين تيليت أحرضان نائباً للرئيس ومديراً عاماً، لتتولى قيادة أعمال الشركة في كل من الإمارات والكويت وقطر. يأتي تعيين أحرضان في وقت تواصل فيه دول الخليج تطوير قطاعات الرعاية الصحية بوتيرة متسارعة، مع تركيز متزايد على الابتكار والوقاية والكشف والتدخل المبكر، إلى جانب توسيع نطاق الاستفادة من العلاجات المتقدمة. وستقود أحرضان استراتيجية «ليلي» في الأسواق الثلاثة، بما يعزز دور الشركة ومساهمتها في دعم أولويات قطاع الرعاية الصحية للمنطقة، انطلاقاً من رسالتها في تطوير أدوية تساعد الناس على العيش حياة أطول وأكثر صحة ونشاطاً.

وتتمتع أحرضان بخبرة قيادية دولية تمتد لأكثر من 20 عاماً في قطاع الصناعات الدوائية الحيوية، شملت أسواقاً متعددة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأوروبا ومناطق أخرى خارج الولايات المتحدة. وشغلت مؤخراً منصب الرئيس التنفيذي للتسويق في ليلي الصين، حيث قادت تطوير استراتيجية التحول الرقمي للأعمال التجارية، وذلك ضمن واحدة من أكثر منظومات الرعاية الصحية تنافسية على مستوى العالم. وقبل ذلك، تولّت منصب نائب الرئيس لقطاع الأورام على المستوى الدولي، حيث أشرفت على استراتيجيات ما قبل الإطلاق والإطلاق في أكثر من 100 سوق عبر أمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بما في ذلك الصين واليابان، وأسهمت من خلال ذلك في تسريع وصول الأدوية المبتكرة للمرضى وذلك عبر منظومات صحية متنوعة.

وقالت تيليت أحرضان، نائب الرئيس والمدير العام (الإمارات وقطر والكويت) في «ليلي»: «تشهد دول الخليج تطوراً استثنائياً في قطاع الرعاية الصحية، مدفوعة برؤية واضحة وطموح كبير لبناء منظومات صحية أكثر تقدماً وقدرة على الاستفادة من أحدث ما يقدمه العلم والابتكار. ونرى في ليلي أن مسؤوليتنا لا تقتصر على تقديم الأدوية المبتكرة إلى المنطقة، بل تمتد إلى العمل مع الحكومات والقيادات الصحية وشركائنا لتحويل التقدم العلمي إلى نتائج ملموسة تحدث فرقاً حقيقياً في حياة المرضى. أتطلع إلى مواصلة البناء على حضور ليلي الراسخ في المنطقة، والاستثمار في كوادرنا وتعزيز شراكاتنا، والعمل مع مختلف الأطراف في قطاع الرعاية الصحية لدعم أولوياته في دول الخليج والإسهام في تحقيق نتائج أفضل للمرضى وقيمة مستدامة على المدى الطويل».