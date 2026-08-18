مؤتمر عالمي في موسكو يستشرف فرص الأعمال المتاحة للمنطقة

من المتوقع أن يشارك المختصون بقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض من منطقة الشرق الأوسط في الدورة الرابعة من مؤتمر «اللقاء بقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض العالمي» Meet Global MICE (MGMC)، والذي سينطلق في العاصمة الروسية موسكو يومي 16 و17 ديسمبر 2026.

ويتضمن هذا الحدث برنامج عمل شاملاً إلى جانب معرض تجاري متميز. وتقام دورة هذا العام تحت شعار رئيس: «أسس النجاح في قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض: من الأفكار والأدوات إلى النتائج الملموسة». وسيطلع المشاركون خلال جلسات المؤتمر المتنوعة على رؤى ثاقبة تتعلق بأحدث توجهات القطاع، ويتعرفون إلى آليات تسهيل سير الأعمال بهدف الارتقاء بكفاءة الأعمال إلى جانب الاستماع إلى الأفكار التي يطرحها خبراء دوليون تتناول مواضيع شتى، بدءاً من قياس أداء الفعاليات وصولاً إلى دخول أسواق جديدة وبناء شراكات مستدامة.

وستشهد دورة هذا العام من المؤتمر مشاركة أكثر من ثلاثة آلاف متخصص في قطاع سياحة المؤتمرات والمعارض، فضلاً عن أكثر من 150 عارضاً من دول البريكس ودول الجنوب العالمي. وتمثل مبادرة «استضافة المشترين» أبرز فعاليات الحدث، حيث تستضيف أكثر من 200 مشترٍ من كبار المسؤولين من الصين والهند وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط، بهدف تسهيل إبرام اتفاقيات تجارية قيّمة وتحقيق نمو مستدام.

وكجزء من برنامج الضيافة، سيعمل المؤتمر على ترسيخ مكانة موسكو كوجهة رائدة للمؤتمرات الدولية وسياحة الحوافز الفاخرة بفضل ما تتمتع المدينة من بنية تحتية سياحية متطورة، ومرافق متميزة، وتراث ثقافي ثري.

وقالت أناستاسيا بوبوفا، رئيسة قسم تطوير سياحة الأعمال في لجنة السياحة بمدينة موسكو: «يتيح مؤتمر ومعرض اللقاء بقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض العالمي 2026 للمشاركين من منطقة الشرق الأوسط منصة فريدة لإبرام شراكات جديدة، وتعزيز علاقات الأعمال، والدخول إلى الأسواق الدولية الناشئة. وخلال الدورة السابقة، روّج موردو الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وعُمان والأردن لوجهاتهم بنجاح أمام مشترين محتملين، ما عزز التعاون مع شركات من دول أخرى بشكل كبير».