مصر تستهدف إنتاج 200 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً



كشف مسؤول نفطي مصري أمس أن الشركة الفرعونية للبترول بمحافظة بورسعيد، تستهدف إنتاج نحو 200 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، بالإضافة إلى 4400 برميل من المتكثفات البترولية يومياً من حقل هارمتان بالبحر المتوسط.

وقال المهندس حسام زكي، رئيس الشركة الفرعونية للبترول، في بيان نشرته وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الأحد، إنه يجري حالياً دراسة السبل والحلول الفنية اللازمة للتعجيل بالمخطط الزمني لوضع الحقل على خريطة الإنتاج، حيث سيتم ربطه بمحطة حابي من خلال تنفيذ خط لنقل الغاز بطول 50 كم.

وأوضح زكي أن الشركة نجحت في تحقيق 100% من خطتها الإنتاجية خلال العام المالي 2025/2026، مستعرضاً موقف مشروعات تنمية الحقول وبرامج الحفر والاستكشاف بمناطق عمل الشركة.

ووفق البيان، تتولى شركة إنبي تنفيذ المشروع كمقاول عام، بالتعاون مع شركتي بتروجت وخدمات البترول البحرية (PMS). كما استعرض رئيس الشركة الفرص الإنتاجية والاستكشافية بمناطق رأس البر وشمال دمياط والبرج البحرية، مشيراً إلى أنه من المخطط وضع البئر تورت-6 على خريطة الإنتاج قبل نهاية العام، بمعدل إنتاج مستهدف يبلغ 40 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً.

وأشار إلى أعمال حفر البئر الاستكشافية «أتول غرب» بواسطة الحفار فالاريس DS-12، باستثمارات تبلغ نحو 91 مليون دولار وبعمق يصل إلى ستة آلاف متر، كما تتضمن خطة الاستكشاف أيضاً حفر بئر «بينيو» بمنطقة رأس البر.

وطبقاً للبيان، تفقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، موقع إنتاج الشركة الفرعونية للبترول بمحافظة بورسعيد، لمتابعة برامج الحفر والاستكشاف وتنمية الحقول بمناطق عمل الشركة في البحر المتوسط والمشروعات الجديدة الجاري العمل عليها وخصوصاً حقل غاز هارمتان.

وأكد الوزير أهمية تطبيق أحدث التكنولوجيات والتقنيات في أعمال الحفر والاستكشاف، بما يسهم في رفع معدلات النجاح، وتعظيم الاستفادة من موارد الغاز، مشيداً بخطة عمل الشركة الفرعونية في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول. ووجه الوزير خلال الجولة بالإسراع في تنفيذ أعمال ربط حقل هارمتان البحري بتسهيلات الإنتاج، ودراسة كل الحلول والبدائل التي تتيح اختصار البرنامج الزمني للمشروع، بما يعجل بوضع الحقل على خريطة الإنتاج والاستفادة من احتياطياته وإمكاناته الإنتاجية في دعم إمدادات الغاز للسوق المحلية.

كما أشاد الوزير بدوي بمنظومة السلامة بالشركة، مؤكداً أهمية مواصلة تطويرها وفق أحدث المعايير العالمية، والحفاظ على أعلى مستويات السلامة في جميع مواقع العمل، كما ثمن جهود العاملين بقطاع البترول ودورهم في دعم استقرار إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء وتوفير المنتجات البترولية للسوق المحلية.