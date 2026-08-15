ديرفيلدز مول يطلق حملاته الصيفية للعودة إلى المدارس





أطلق ديرفيلدز مول، الوجهة التجارية المجتمعية في منطقة الباهية بأبوظبي، حملتين صيفيتين تزامناً مع استعداد العائلات للعام الدراسي الجديد. وتجمع الحملتان بين عروض التسوق للمستلزمات المدرسية، والأنشطة الترفيهية للأطفال، وفرصة الفوز بجوائز تتيح استكشاف عدد من أبرز الوجهات والمعالم في أبوظبي. وتستمر حملة "العودة إلى المدارس" حتى 13 سبتمبر 2026، فيما تتواصل حملة "صيفكم أحلى في أبوظبي" حتى 27 سبتمبر 2026. وتهدف الحملتان إلى مساعدة العائلات في الاستعداد للعام الدراسي الجديد، إلى جانب توفير أنشطة وتجارب عائلية وفرص لاستكشاف وجهات مختلفة في الإمارة.

وتقام حملة العودة إلى المدارس في الطابق الثاني من ديرفيلدز مول، مع توفر الأنشطة والعروض يومياً من 10:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً، تحت شعار "ماركات عالمية. عروض استثنائية".

وتقدم المتاجر المشاركة عروضاً على المستلزمات المدرسية الأساسية، بما في ذلك الحقائب المدرسية والقرطاسية والزي المدرسي والأحذية، من علامات تجارية محلية وعالمية.

كما تتضمن الحملة جلسات للفنون والحرف اليدوية للأطفال بالتعاون مع "هاي داي"، حيث تتيح للأطفال المشاركة في أنشطة إبداعية وتفاعلية تحت إشراف متخصصين، بينما تستكمل العائلات احتياجاتها من مستلزمات العودة إلى المدارس.

وتتواصل حملة "تسوّق. اربح. صيفكم أحلى في أبوظبي" بالتزامن مع حملة "العودة إلى المدارس" حتى 27 سبتمبر 2026. ويمكن للمتسوقين الذين ينفقون 100 درهم إماراتي أو أكثر في أي من منافذ التجزئة أو المطاعم أو مرافق الترفيه في ديرفيلدز مول المشاركة في السحب.

وسيحصل 10 فائزين على جوائز تشمل فرصة زيارة مجموعة من أبرز الوجهات والمعالم في أبوظبي، من بينها المدن الترفيهية في جزيرة ياس: عالم فيراري أبوظبي، وعالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي، إلى جانب متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف التاريخ الطبيعي، ومتحف زايد الوطني، وحديقة الإمارات للحيوانات، وياس بلازا. كما ستحصل العائلات الفائزة على عرض لتناول الطعام مجاناً في مطعم زمان بيروت.

وقال نبيل السكوتي، مدير عام ديرفيلدز مول: "بالنسبة إلى العائلات، يشكل الاستعداد للعام الدراسي الجديد جزءاً أساسياً من موسم الصيف، بدءاً من تأمين المستلزمات المدرسية ووصولاً إلى إبقاء الأطفال منشغلين بأنشطة ممتعة. صُممت هذه الحملات لتجعل هذه الفترة أكثر سهولة لعملائنا، من خلال جمع احتياجات التسوق المدرسي والأنشطة والتجارب العائلية في ديرفيلدز مول. كما تمنح حملة صيفكم أحلى في أبوظبي، عملاءنا فرصة لاستكشاف وجهات الإمارة وقضاء المزيد من الوقت مع عائلاتهم".