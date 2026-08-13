«إي آند الإمارات» تنجح في اختبار نقل تطبيقات إنترنت الأشياء على شبكة الجيل الخامس



أعلنت شركة «إي آند الإمارات»، ذراع مجموعة «إي آند» في قطاع الاتصالات، عن نجاح اختبار تقنية القدرة المحسّنة المحدودة (eRedCap) على شبكتها، لتكون بذلك أول مشغّل اتصالات على مستوى العالم ينجح في هذا الاختبار.

يؤكد هذا الإنجاز توفير مسار عملي يمكّن المؤسسات والجهات الحكومية من نقل تطبيقات إنترنت الأشياء المنتشرة على نطاق واسع من شبكات الجيل الرابع (LTE)، إلى منصة أكثر بساطة وكفاءة في استهلاك الطاقة لإنترنت الأشياء على شبكات الجيل الخامس.

صُممت تقنية «eRedCap» لدعم أعداد كبيرة من الأجهزة المتصلة التي لا تحتاج إلى كامل إمكانات الأداء التي توفرها شبكات الجيل الخامس.

وتناسب هذه التقنية مجموعة واسعة من الاستخدامات، بما في ذلك عدادات المرافق الذكية، وأجهزة الاستشعار ووحدات التحكم الصناعية، وتتبع الأصول والأساطيل، وأجهزة الدفع، وأنظمة إدارة المباني، وأجهزة الأمن، وبعض الأجهزة القابلة للارتداء.

وتوفر للمؤسسات مستويات التغطية وأداء أفضل للبطاريات وترشيد التكاليف لدعم العمليات على نطاق واسع، مع توفير مسار جاهز للمستقبل نحو منظومة شبكة الجيل الخامس المتقدمة.

وقال عبدالرحمن الحميدان، النائب الأول للرئيس لتطوير شبكات النفاذ في شركة «إي آند الإمارات»: «تكمن قيمة تقنية «eRedCap» في قدرتها على نقل تطبيقات إنترنت الأشياء العملية والمستخدمة يومياً إلى شبكات الجيل الخامس، مع تحقيق التوازن المناسب بين التكلفة واستهلاك الطاقة والتغطية.. ومن خلال إثبات هذه الإمكانات على شبكاتنا التجارية، تمنح «إي آند الإمارات» شركات الخدمات والمصنّعين ومزودي الخدمات اللوجستية وشركات إدارة المدن الذكية، وغيرها من القطاعات، مساراً موثوقاً لتوسيع نطاق الأجهزة المتصلة، لانتقال القطاع إلى ما بعد تقنيات الجيل الرابع (LTE) على المدى الطويل».

وعلى مستوى القطاع، تسهم تقنية «eRedCap» في تحقيق التوافق بشكل أكبر بين الشبكات والأجهزة، بما يساعد على تبسيط عمليات التطبيق وتقليل التعقيد وتعزيز قابلية التوسع ضمن منظومات إنترنت الأشياء.

ويمكن للمؤسسات تدريجياً توحيد المزيد من حالات استخدام إنترنت الأشياء على شبكات الجيل الخامس المستقلة، بدلاً من الاعتماد على مسارات تقنية منفصلة لتطبيقات الجيل الخامس عالية الأداء وتطبيقات إنترنت الأشياء القائمة على تقنية الجيل الرابع «LTE».

ويسهم ذلك كله في تبسيط إدارة دورة حياة الأجهزة، وتعزيز مستويات الأمان وضمان جودة الخدمات، فضلاً عن دعم إعادة تخصيص طيف الجيل الرابع LTE على المدى الطويل، دون الحاجة إلى استخدام أجهزة تدعم كامل إمكانات الجيل الخامس لكل تطبيق.

وتبني تقنية «eRedCap» على ميزات توفير الطاقة التي تقدمها تقنية «RedCap»، بما يتيح بيئة أكثر استدامة مع دعم الاتصال واسع النطاق لإنترنت الأشياء وإطالة عمر بطاريات الأجهزة المتصلة.

وبفضل معدلات نقل البيانات القصوى المنخفضة وعرض نطاق ترددي ضيق البالغ 5 ميغاهرتز، يرتفع عمر بطارية جهاز إنترنت الأشياء من عام إلى ثلاثة أعوام في تقنية «RedCap»، لتصل حتى 5 إلى 10 أعوام في تقنية «eRedCap»، وهو ما يقارب أداء تقنيات الاتصال واسع النطاق منخفض الطاقة (LPWA).

وتضاهي تقنية «eRedCap» تقنية «LTE Cat-1/Cat-1bis» من حيث التكلفة والتغطية وعمر البطارية، ما يجعلها بديلاً أصلياً قائماً على شبكات الجيل الخامس المستقلة لأجهزة إنترنت الأشياء القديمة، ويدعم انتقال القطاع نحو شبكات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، مع التخلي التدريجي عن شبكات الجيل الرابع «LTE» مستقبلاً.

وأظهر الاختبار التجاري الحي الذي أجرته «إي آند الإمارات» بنجاح قدرة تقنية «eRedCap» على توفير سرعات نقل بيانات تصل إلى 10 ميغابت في الثانية على الأجهزة ذات القدرات التقنية المنخفضة والتي تعمل بتقنية «eRedCap»، مع استخدام نطاق ترددي ضيق يبلغ 5 ميغاهرتز ضمن طيف «NR-FDD».. كما جرى دمج وحدة نقل البيانات في الشبكة التجارية الحية للتحقق من خدمات تقنية «eRedCap».

ويعزز هذا الإنجاز ريادة «إي آند الإمارات» في تحويل معايير شبكات الجيل الخامس المتقدم إلى قدرات عملية ذات قيمة تجارية تدعم الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات.