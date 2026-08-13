«سوق السفر العربي 2026» ينطلق 14 سبتمبر في دبي

تستعد دبي لاستضافة نخبة من قادة السياحة والضيافة العالميين في معرض سوق السفر العربي 2026، الذي يحتضنه مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر المقبل، لاستكشاف مستقبل القطاع والتحولات التي تعيد رسم تجربة السفر، من الذكاء الاصطناعي والابتكار إلى تنامي الطلب على التجارب السياحية الشخصية والمتكاملة. ويجمع المعرض الذي يقام تحت شعار «السفر 2040: آفاق جديدة من خلال الابتكار والتكنولوجيا» أبرز العلامات الفندقية وصناع القرار والمبتكرين، في وقت يواصل فيه الشرق الأوسط تعزيز مكانته ضمن أسرع الأسواق السياحية نمواً عالمياً، مدفوعاً بالاستثمارات طويلة الأمد وتطوير الوجهات والبنية التحتية السياحية.

وأكد هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات «آي إتش جي» لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، أن النمو المتواصل والاستثمارات السياحية في الإمارات والمنطقة يعززان الثقة بمستقبل قطاع الضيافة وقدرته على مواصلة التوسع.

ويركز برنامج المؤتمر على التحول في اهتمامات المسافرين من مجرد الإقامة الفندقية إلى البحث عن تجارب متكاملة تشمل الثقافة والتراث وفنون الطهي والصحة والعافية والمغامرات ويستعرض المعرض مستقبل الضيافة الذكية عبر تقنيات التخصيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات والخدمات التنبؤية، بما يعزز تجربة الضيوف ويرفع كفاءة العمليات الفندقية.