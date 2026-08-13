«إنفيسبي» تفتتح مركزاً للوسطاء العقاريين في دبي

افتتحت «إنفيسبي» مركز «إنفيسبي للوسطاء العقاريين» في شارع الشيخ زايد، ليكون مقراً دائماً صُمم خصيصاً لخدمة مجتمع الوساطة العقارية في دولة الإمارات. ولا يتبع المركز لأي مطور عقاري أو شركة وساطة، بل يوفر للوسطاء مساحة محايدة خُصصت لهم ولتلبية احتياجاتهم.

وشهدت الفعالية أول استعراض لمنصة «إنفيسبي» الرقمية، والتي تربط المطورين مباشرةً بالوسطاء الذين يتولون بيع مشاريعهم، وتتيح للوسطاء فرصة الوصول إلى مجموعة واسعة من العقارات على المخطط، والاستفادة من آلية أسرع لصرف العمولات، فضلاً عن الدعم في عمليات البيع، من دون اشتراط سداد أي رسوم عضوية. أما المطورون، فتتيح لهم «إنفيسبي» الوصول إلى الوسطاء عبر قناة منظمة وفعالة، بدلاً من أساليب التواصل الفردية والمتفرقة التي كانت سائدة سابقًا. وتترسخ التجربة التي تقدمها هذه المنصة في مركز «إنفيسبي للوسطاء العقاريين»، الذي يوفر مقراً يتيح لأفراد مجتمع القطاع العقاري التواصل واللقاء وجهاً لوجه.

وكما هو الحال مع المشاريع العقارية في دولة الإمارات، سبق الافتتاح الرسمي لمركز «إنفيسبي للوسطاء العقاريين» إطلاق تمهيدي، جمع الوسطاء العقاريين بالمطورين ونخبة من رواد القطاع. وشهد برنامج الفعالية مشاركة الدكتور أناند مينون، الرئيس التنفيذي لشركة «إمباورد بيرفورمانس»؛ وأنطوني جوزيف أبو جودة، الرئيس التنفيذي لشركة «ديسربتف ريل استيت»؛ وفاروق سيد، الرئيس التنفيذي لشركة «سبرنج فيلد بروبرتيز».

وقال عمران خان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيسبي»: «يشكّل الوسطاء قوة محركة للصفقات العقارية بما يمتلكونه من قدرة على إيجاد القيمة وتسريع وتيرة النشاط في السوق العقارية عموماً. ونحن ندرك أن القطاع العقاري في دبي يتمتع بمكانة عالمية ويستقطب نخبة من أبرز المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. ومن خلال «إنفيسبي»، نسعى إلى توظيف التكنولوجيا لتسهيل عمل الوسطاء وتسريع وتيرة الصفقات وتوسيع نطاقها بما يخدم الوسطاء والمطورين على حد سواء، حيث يعدّ مركز «إنفيسبي للوسطاء العقاريين» تجسيداً لمنصتنا الرقمية هذه على أرض الواقع».

وأضاف عمران خان: «اخترنا دبي لإطلاق هذا المركز لأنها المدينة التي ترسي معايير التميز في هذا القطاع. ولا يقتصر طموحنا على افتتاح مركز واحد، بل نسعى إلى إثبات نجاح هذا النموذج، تمهيداً لنقله إلى مختلف الأسواق التي يعمل فيها الوسطاء ويحتاجون إلى حلول تساعدهم على تسريع أعمالهم».