الذهب يصعد مع تراجع أسعار الدولار

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1 % الأربعاء، مدعومة بضعف الدولار بعد أن جاءت بيانات التضخم في ‌الولايات المتحدة ​متوافقة مع التوقعات، ما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر.

وخلال التعاملات زاد الذهب في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 4416.29 دولاراً للأوقية (الأونصة)، متجاوزاً المتوسط المتحرك لمئة يوم، الذي يبلغ حالياً 4387.33 دولاراً.

وصعد الذهب إلى أعلى ⁠مستوياته منذ الخامس من يونيو الثلاثاء.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 % إلى 4476.10 دولاراً.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف في يوليو، ما قد يضعف مبررات رفع سعر الفائدة الشهر ‌المقبل وزاد 0.1 % الشهر الماضي، بما يتماشى مع التوقعات، بعد انخفاضه 0.4 % في يونيو.

وقال إدوارد مير، المحلل في شركة ماريكس «بيانات مؤشر أسعار المستهلكين مشجعة. جاءت ‌أعلى من الشهر الماضي، لكنها متوافقة مع التقديرات، إلى جانب ‌ضعف الدولار والعوامل الفنية، والتي ساعدت جميعها الذهب على الاستفادة من ذلك» وتراجع ‌مؤشر الدولار 0.1 %، ما ‌جعل المعدن النفيس المسعر بالدولار في متناول المشترين في الخارج.

وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى ​أن المتعاملين يتوقعون الآن ‌بنسبة 38 % تقريباً ​رفع سعر الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي ⁠الاتحادي في سبتمبر، نزولاً من 46 % قبل صدور بيانات التضخم.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي في 29 يوليو على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في ​نطاق 3.50 - 3.75 %، مع معارضة 3 ⁠من أصل 12 من صناع القرار في البنك المركزي، والذين أيدوا رفع سعر الفائدة.

وعادة ما تقلل أسعار الفائدة المرتفعة من الإقبال على شراء الذهب الذي لا يدر ⁠عائداً. وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 % إلى 65.87 دولاراً للأوقية، بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتها منذ 22 يونيو وصعد البلاتين 1.6 % إلى 1772.51 دولاراً، وزاد البلاديوم 1.5 % ​إلى 1380.75 دولاراً.