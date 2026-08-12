5314 شاباً إماراتياً يستثمرون 4.3 مليارات درهم بعقارات الشارقة





سجّلت استثمارات الشباب الإماراتي في القطاع العقاري بإمارة الشارقة قيمة تراكمية بلغت 4.3 مليارات درهم حتى أغسطس 2026، توزعت على 7052 عقاراً متداولاً، امتلكها 5314 مستثمراً إماراتياً شاباً، في مؤشر يعكس رسوخ مكانتهم شركاء استراتيجيين، وثقتهم العالية بجاذبية البيئة الاقتصادية والتشريعية للإمارة.

وتأتي هذه الأرقام التي أعلن عنها تقرير إحصائي صادر عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة تزامناً مع الاحتفاء باليوم العالمي للشباب، لتسلط الضوء على الدور المحوري الذي يضطلع به شباب الوطن في تعزيز المشهد العقاري، ونضج وعيهم الاستثماري الذي دفعهم لبناء أصول رأسمالية مستدامة تتماشى مع الرؤية التنموية الشاملة لإمارة الشارقة.

وكشف التقرير عن تنوع في قاعدة المستثمرين الشباب وحجم استثماراتهم ضمن الفئة العمرية المستهدفة (18-35 عاماً)؛ حيث سجل الذكور نسبة 61.3% من العقارات المتداولة بواقع 4325 عقاراً مقابل 38.7% للإناث بواقع 2727 عقاراً.

وفيما يتعلق بقاعدة الملاك، بلغت نسبة الذكور 59.5% بواقع 3162 مالكاً مقابل 40.5% للإناث بواقع 2152 مالكاً.

في حين توزعت قيمة الاستثمارات بواقع 64.6% للذكور بقيمة 2.8 مليار درهم مقابل 35.4% للإناث بقيمة 1.5 مليار درهم.

وفي هذا السياق، أكد الأستاذ سعود الخيال، رئيس مجلس الشباب بدائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، أن النتائج الإحصائية تعكس بوضوح نجاح النهج التنموي الذي تتبناه الإمارة بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

وقال الخيال: «إن الأداء الاستثماري المتميز للشباب الإماراتي، الذي نسلط الضوء عليه اليوم بمناسبة اليوم العالمي للشباب، يؤكد الحضور اللافت للمستثمرين الإماراتيين الشباب في الإمارة. نحن لا نرى في هذه الأرقام مجرد صفقات عقارية، بل نراها دليلاً على وعي الثقافة الاستثمارية للأجيال الشابة بأهمية بناء الأصول، وهو ما يعزز رؤيتنا بجعل القطاع العقاري في الشارقة خياراً استثمارياً مفضلاً ومستداماً للأفراد والعائلات لبناء ثرواتهم وتحقيق استقرارهم المالي». وتابع: «ونحرص في دائرة التسجيل العقاري على تعزيز هذا الوعي لدى الشباب، وتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، انطلاقاً من أن الاستثمار العقاري الناجح يبدأ بالوعي قبل الشراء».