642 مليون درهم أرباح «دبي للاستثمار» النصفية بنمو 28%

أعلنت دبي للاستثمار، عن تحقيق أرباح قبل خصم الضرائب، بقيمة 702.8 مليون درهم، خلال فترة الستة أشهر المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2026، مسجلة نمواً 29 % مقارنة بنحو 546.3 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفع صافي الربح بعد الضريبة والعائد لملاك الشركة 28 %، إلى 642.4 مليون درهم مقارنة بـ502.2 مليون درهم، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وعلى صعيد النتائج الفصلية، حققت المجموعة أرباحاً قبل خصم الضرائب بلغت 517.7 مليون درهم، خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2026، بزيادة 43% مقارنة بـ361.4 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وارتفع صافي الربح بعد الضريبة والعائد لملاك الشركة، 42% ليبلغ 471.1 مليون درهم، مقارنة بـ331.3 مليون درهم، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وجاء ارتفاع أرباح «دبي للاستثمار» خلال النصف الأول مدعوماً بارتفاع الإيرادات 8% مقارنة بالنصف الأول 2025، بالإضافة إلى ارتفاع الأرباح من بيع استثمارات إلى 31.1 مليون درهم خلال النصف الأول 2026، مقارنة بنحو 4.2 ملايين درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.

كما يعود إلى تراجع صافي تكاليف التمويل بنسبة 25 % إلى 92.93 مليون درهم خلال الفترة الحالية، مقارنة بـ123.9 مليون درهم خلال النصف الأول 2025.

كفاءة العمليات

وتواصل الأداء القوي في قطاعات الأعمال الرئيسة للمجموعة، مدعوماً بكفاءة العمليات واستمرار الأداء القوي لمحفظة أعمال المجموعة المتنوعة، وحافظ قطاع العقارات على مكانته كمساهم أساسي في أداء المجموعة خلال هذه الفترة، بفضل العوائد الإيجارية المستقرة الناتجة عن محفظة الأصول الاستثمارية المدرة للدخل، إلى جانب التقدم الملحوظ في تنفيذ مشاريعها التطويرية، كما سجل قطاع التصنيع أداء متيناً مدعوماً بتحسن الكفاءة التشغيلية.

وحققت المجموعة إجمالي إيرادات بقيمة 2.04 مليار درهم، عن فترة الستة أشهر المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2026، مقارنة بـ1.89 مليار درهم عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفع إجمالي أصول المجموعة إلى 23.88 مليار درهم في 30 يونيو 2026، مقارنة بنحو 23.28 مليار درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2025 كما بلغ إجمالي حقوق ملاك الشركة 14.49 مليار درهم في 30 يونيو 2026.

أداء استثنائي

وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: حققت دبي للاستثمار أداءً قوياً استثنائياً خلال الربع الثاني من العام، على نحو يؤكد متانة محفظة المجموعة المتنوعة، وجودة أصولها، وتبنيها لنهج منضبط في تحقيق النمو.

وأضاف أن استراتيجية الشركة ترتكز على جملة من الأولويات تتمثل في تنمية الأعمال التي تستند إلى أسس قوية، والتوسع في الأسواق ذات الإمكانات الواعدة، واستثمار الفرص التي تسهم في تعزيز القيمة المستدامة لمحفظتنا على المدى الطويل.

ومع تنامي الفرص في أسواق المنطقة والعالم، تواصل دبي للاستثمار تعزيز حضورها وتوسيع نطاق أعمالها عبر مختلف الأسواق.