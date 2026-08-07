«سوق أبوظبي» و«الرمز كابيتال» يعلنان الفائزين في الجولة الثالثة من مسابقة التداول

أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وشركة «الرمز كابيتال»، الرائدة في قطاع الخدمات المالية في الإمارات، عن الفائزين في النسخة الثالثة من «مسابقة الرمز للاستثمار والتداول».

وتساهم المسابقة في دعم الرؤية الوطنية في التنويع الاقتصادي، من خلال تزويد المستثمرين الأفراد في الدولة بالمهارات العملية والثقة اللازمة للتعامل مع أسواق رأس المال الحديثة. ومن خلال الجمع بين التداول الفعلي في السوق ومكافآت السفر الجذابة ضمن بيئة تنافسية غنية بالمكافآت، يعمل كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة «الرمز كابيتال» في تطوير أسلوب تفاعل الجمهور مع الأصول المالية.

وشهدت الجولة الثالثة ارتفاعاً كبيراً في مشاركة المتداولين الجدد وذوي الخبرة على حد سواء، الذين اعتمدوا استراتيجيات متقدمة ضمن بيئة تداول فعلية. وتعتمد المسابقة آلية تقييم تضمن تكافؤ الفرص بين المشاركين، إذ يستند التقييم حصراً إلى نسبة الأداء بدلاً من حجم رأس المال، بما يجعل كفاءة الاستراتيجية العامل الحاسم في تحقيق النجاح، وليس حجم المحفظة الاستثمارية.

وشملت قائمة الفائزين في الجولة الثالثة كلاً من: عاصم الزرعوني وسلطان الكويتي وشيخة المحيربي.

ولضمان الشفافية الكاملة، تم احتساب ترتيب المشاركين بالاعتماد على العائد المرجح زمنياً، وهي منهجية معتمدة في القطاع تتيح قياس مهارات التداول الفعلية من خلال تحييد أثر التدفقات النقدية الخارجية. كما أتيح لجميع المشاركين الوصول إلى تقارير فنية متقدمة وبيانات السوق وحزمة متكاملة من أدوات التحليل المتوفرة عبر سوق أبوظبي للأوراق المالية، لمساعدتهم على تطوير أساليبهم وصقل استراتيجياتهم الاستثمارية.