دبي تواصل مسيرتها نحو رقم قياسي في إيجارات العقارات 2026

يسير سوق العقارات في دبي بخطى ثابتة نحو تحقيق رقم قياسي جديد في عدد عقود الإيجار المسجلة خلال عام واحد خلال عام 2026.

ويظهر تحليل أجرته شركة «أف اي أم العقارية» أن 38.197 عقد إيجار تم تسجيلها في يوليو، منها 18.431 عقداً جديداً، و19.766 عقداً مجدداً، وبذلك يصل إجمالي عدد عقود الإيجار المسجلة للأشهر السبعة الأولى من عام 2026 إلى 214.445 عقداً، بزيادة 1.9% عن الفترة نفسها من العام الماضي التي انتهت برقم قياسي بلغ 377.660 عقداً مسجلاً.

وحتى تاريخه في 2026، وانعكاساً لتفضيل السوق المستمر للشقق، سجلت 88.327 عقد إيجار (41%) لوحدات سكنية بغرفة نوم واحدة.

في غضون ذلك، شهد السوق 13.872 صفقة بيع بقيمة 34.5 مليار درهم الشهر الماضي. وتصدرت مبيعات العقارات قيد الإنشاء السوق مجدداً بـ 9.585 صفقة بقيمة 20.5 مليار درهم، مقارنة بـ 4.287 صفقة بقيمة 14 مليار درهم في سوق إعادة البيع.

المنطقة الأفضل

تظهر بيانات من DXBinteract أن دبي الجنوب هي المنطقة الأفضل أداءً في الإمارة من حيث حجم المبيعات للشهر الخامس على التوالي، حيث سجلت 2.351 صفقة بقيمة 2.6 مليار درهم ومن بين هذه الصفقات، 2.231 صفقة بيع على الخارطة بقيمة 2.3 مليار درهم.

مرونة السوق

وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة «أف اي أم العقارية» (fäm) العقارية: «يعد مستوى نشاط التأجير بشكل عام مؤشراً جيداً على مرونة السوق».

وأضاف: «يظهر حجم تجديد العقود وحده أنه على الرغم من حالة عدم اليقين الإقليمية التي سادت خلال الأشهر القليلة الماضية، لا يزال الناس ينظرون إلى دبي كواحدة من أفضل الأماكن في العالم للعيش والعمل».

وسجل شهر يوليو 11.759 عملية بيع شقق بقيمة 17.8 مليار درهم، إلى جانب 1.322 عملية بيع فلل بقيمة 7.8 مليارات درهم، و268 عملية بيع أراضٍ بقيمة 6.9 مليارات درهم، و515 معاملة تجارية، بما في ذلك المكاتب والمتاجر، بقيمة 1.9 مليار درهم.

أغلى شقة

وتم بيع أغلى شقة في شهر يوليو مقابل 166 مليون درهم في برج أمان ريزيدنسز 2 بمنطقة جميرا الثانية، بينما بيعت أغلى فيلا مقابل 73 مليون درهم في مشروع ذا أواسيس - لافيتا. تمثل العقارات التي تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم نسبة 7٪ من المبيعات، و8.2٪ منها تتراوح قيمتها بين 3 و5 ملايين درهم، و11.4٪ تتراوح بين 2 و3 ملايين درهم، و30.3٪ تتراوح بين 1 و2 مليون درهم، و43.4٪ منها تقل قيمتها عن مليون درهم.

أفضل 10 مناطق من حيث عقود الإيجار

الورسان الأولى 20.830

جبل علي فيرست 18.478

البرشاء الجنوب الرابعة 16.489

الخليج التجاري 13.728

ند حصة 11.710

مرسى دبي 11.229

الثنية الخامسة 8.976

وادي الصفا 5 7.269

البرشاء الجنوب الخامس 7.186

مجمع دبي للاستثمار الأول 7.006