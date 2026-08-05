«مبادلة» تقود جولة تمويل لجمع 250 مليون دولار لصالح «موف»

قادت شركة «مبادلة» جولة تمويل لجمع 250 مليون دولار لصالح شركة «موف»، بمشاركة «ووفن كابيتال»، صندوق النمو التابع لتويوتا، و«آيون باسيفيك»، لتسريع تطوير المنصة العالمية للبنية التحتية لشركة «موف» في ظل تحول القطاع من مرحلة التقنيات المبتكرة إلى الانتشار على نطاق واسع.

تبلغ قيمة هذه الجولة التمويلية من الفئة «سي» 250 مليون دولار، حيث ترفع قيمة شركة «موف» إلى 2.1 مليار دولار، بما يرسخ مكانتها شركة رائدة في قطاع البنية التحتية للتنقل ذاتي القيادة. وتعمل «موف» على تطوير المرحلة التشغيلية التأسيسية للتنقل ذاتي القيادة عالمياً، من خلال الإدارة المتكاملة للأساطيل، وتطوير البنية التحتية لمستودعات ومراكز صيانة متطورة تعتمد على الروبوتات، وإدارة العمليات التشغيلية على مدار الساعة.

وتعد «موف»، من خلال شراكتها مع «وايمو»، شريكاً تشغيلياً رئيساً ومستقلاً لأساطيل المركبات ذاتية القيادة، مع تسيير عملياتها التشغيلية في فينيكس وميامي، إضافة إلى خطط مستقبلية للتوسع في لندن.

تستند استراتيجية «موف» إلى خبرة تمتد لخمس سنوات في بناء وتشغيل البنية التحتية لقطاع التنقل على نطاق واسع، حيث نجحت في توسيع أعمالها من أسطول أوليّ يضم 76 مركبة في لاغوس، ليصل أسطولها إلى نحو 42 ألف مركبة تنتشر في 29 مدينة ضمن 13 دولة، محققة إيرادات سنوية متكررة بلغت 420 مليون دولار.

وستسهم هذه الجولة الاستثمارية في توسيع نطاق أعمال شركة «موف» في قطاع المركبات ذاتية القيادة، بما يشمل ملكية أساطيل المركبات ذاتية القيادة، وتطوير البنية التحتية للمستودعات التي تعتمد على الروبوتات، والمعروفة باسم «نِستس»، حيث يتم شحن أساطيل المركبات ذاتية القيادة وصيانتها وإدارتها تشغيلياً لضمان استمرارية عملها. وكجزء من هذا التوسع، سيتم توظيف جزء من التمويل لإطلاق أسواق جديدة عالمياً، فيما تتوقع شركة «موف» زيادة القوى العاملة في قطاع المركبات ذاتية القيادة بنسبة تزيد على 220% بحلول نهاية العام 2026، ليرتفع عدد الموظفين من نحو 150 موظفاً حالياً إلى نحو 500 موظف.

وقال لادي ديلانو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك ورئيس المجلس الاستشاري في «موف»: كل طفرة تكنولوجية كبرى تتحول بالضرورة إلى سباق على خدمات البنية التحتية. فكما احتاج الإنترنت إلى مراكز بيانات، والذكاء الاصطناعي إلى قدرات حوسبة عالية، يتطلب التنقل ذاتي القيادة أساطيل، ومحطات شحن، وصيانة، وأنظمة بيانات، وعمليات تشغيل ميدانية على مدار الساعة في كل مدينة؛ وهذا ما تبنيه وتطوره شركة «موف». ونرى أنه مع توسع نطاق التنقل ذاتي القيادة، فإن ملكية البنية التحتية وتشغيلها على نطاق واسع هما الركيزتان اللتان ستحددان الشركات الرائدة في هذا الميدان، ونحن نقود أعمالنا اليوم لنرسخ مكانتنا في صدارة هذا التحول.