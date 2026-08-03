سوريا.. قرار جديد من المصرف المركزي بشأن استبدال العملة القديمة

أتاح مصرف سوريا المركزي سحب العملة ‏السورية القديمة وتسديد قيمتها بالعملة الجديدة ‏لمدة أسبوع اعتباراً من الأحد ‌‏2026-8-2 ولغاية يوم الخميس 6-8-2026 عبر ‏جميع المصارف العامة والخاصة، وفروع المؤسسة ‏السورية للبريد في جميع المحافظات، دون أي عمولات ‏أو رسوم أو ضرائب أو نفقات‎.‎

وقال المصرف في بيان على قناته في تلغرام ‏الأحد، إنه بعد انتهاء هذه المدة تستمر عملية سحب العملة ‏السورية القديمة لمدة خمس سنوات عبر المصرف ‏المركزي في دمشق حصراً، من خلال تقديم طلبات ‏السحب عبر الموقع الإلكتروني المعتمد من المصرف، ‏والمخصص لعملية السحب وحجز الموعد‎.‎

وأشار المصرف إلى أن هذه المهلة تأتي بسبب وصول ‏نسبة الاستبدال العامة للعملة السورية القديمة وفق ‏التقديرات الأولية لـ 95 % من إجمالي الكتلة ‏النقدية خلال فترة الاستبدال الماضية‎.‎

وأكد المصرف مواصلة تقييم احتياجات التداول النقدي، ‏واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأمين احتياجات السوق من ‏الفئات النقدية، بما يعزز استقرار النقد الوطني، ويحافظ ‏على كفاءة التداول النقدي ويخدم متطلبات الاقتصاد ‏السوري‎.‎