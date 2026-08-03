سوريا.. قرار جديد من المصرف المركزي بشأن استبدال العملة القديمة

أتاح مصرف سوريا المركزي سحب العملة السورية القديمة وتسديد قيمتها بالعملة الجديدة لمدة أسبوع اعتباراً من الأحد 2026-8-2 ولغاية يوم الخميس 6-8-2026 عبر جميع المصارف العامة والخاصة، وفروع المؤسسة السورية للبريد في جميع المحافظات، دون أي عمولات أو رسوم أو ضرائب أو نفقات.
وقال المصرف في بيان على قناته في تلغرام الأحد، إنه بعد انتهاء هذه المدة تستمر عملية سحب العملة السورية القديمة لمدة خمس سنوات عبر المصرف المركزي في دمشق حصراً، من خلال تقديم طلبات السحب عبر الموقع الإلكتروني المعتمد من المصرف، والمخصص لعملية السحب وحجز الموعد.
وأشار المصرف إلى أن هذه المهلة تأتي بسبب وصول نسبة الاستبدال العامة للعملة السورية القديمة وفق التقديرات الأولية لـ 95 % من إجمالي الكتلة النقدية خلال فترة الاستبدال الماضية.
وأكد المصرف مواصلة تقييم احتياجات التداول النقدي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأمين احتياجات السوق من الفئات النقدية، بما يعزز استقرار النقد الوطني، ويحافظ على كفاءة التداول النقدي ويخدم متطلبات الاقتصاد السوري.