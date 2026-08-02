مبيعات هيونداي وكيا تتجاوز 131 ألف سيارة كهربائية خلال 6 أشهر

أعلنت شركتا هيونداي موتور وكيا كورب الأحد بيع أكثر من 131 ألفاً من السيارات الكهربائية في أوروبا خلال النصف الأول من العام، في ظل تكثيف الشركتين لجهودهما لتعزيز التواجد بالمنطقة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه تم بيع 131 ألفاً و32 سيارة كهربائية في أوروبا خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، بارتفاع بنسبة 41.8% مقارنة بـ 92 ألفاً و365 سيارة خلال النصف السابق، حسبما ذكرت شركتا هيونداي وكيا.

وفي حال استمرت وتيرة المبيعات الحالية حتى نهاية العام، فإنه من المتوقع أن تتجاوز المبيعات السنوية للسيارات الكهربائية للشركتين في أوروبا 200 ألف سيارة لأول مرة منذ أن دخلت سوق السيارات الكهربائية عام 2014.

يشار إلى أن مبيعات الشركتين من السيارات الكهربائية تجاوزت حاجز مليون وحدة خلال شهر مايو الماضي.