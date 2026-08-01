55.6 ألف مستثمر جديد بسوق دبي في 7 أشهر

عزز سوق دبي المالي جاذبيته الاستثمارية مضيفاً 55616 حساباً جديداً أول 7 أشهر من العام الجاري، بفضل النتائج القوية للشركات والبنوك عن النصف الأول من عام 2026، فضلاً عن تنوع الخيارات والأدوات الاستثمارية وما حققه السوق من مكاسب للشركات والأسهم الكبرى، ما انعكس إيجاباً في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، لا سيما من المستثمرين الأجانب.

وأضافت شركات الوساطة في سوق دبي 55 ألفاً و616 حساباً جديداً للمستثمرين من أول يناير حتى نهاية يوليو، مقابل 51 ألفاً و918 حساباً بالفترة نفسها من 2025، بنمو 7.13%.

ووفق رصد لـ«البيان» توزعت الحسابات الجديدة بواقع 6339 حساباً في يناير و5644 حساباً في فبراير و12837 حساباً في مارس و7356 حساباً في أبريل، و5210 حسابات في مايو، و6864 حساباً في يونيو، و11366 حساباً في يوليو الماضي، الذي سجل عدد الحسابات الجديدة فيه ارتفاعاً بنحو 50.7% مقابل 7542 حساباً جديداً في يوليو 2025.

واستحوذت «بي إتش إم كابيتال» للخدمات المالية على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة أول 7 أشهر بواقع 18276 حساباً ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 12114 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» 7773 حساباً، و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 6827 حساباً، و«المشرق للأوراق المالية» 3689 حساباً و«أبوظبي الأول للأوراق المالية» 1839 حساباً.

ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 28 شركة حالياً، أكثر من 5.04 ملايين صفقة خلال 7 أشهر على نحو 72.76 مليار سهم بقيمة 264.7 مليار درهم.