7.7 مليارات درهم أرباح «2 بوينت زيرو» النصفية والإيرادات 21.9 مليار





أعلنت مجموعة «2 بوينت زيرو» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية للنصف الأول من 2026، مسجلة إيرادات 21.9 مليار درهم وصافي أرباح على مستوى المجموعة بقيمة 7.7 مليارات درهم. وانعكس هذا الأداء القوي في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، التي بلغت 5.0 مليارات درهم بعد استبعاد التغيرات في القيمة العادلة والبنود غير المتكررة.

وارتفع صافي أرباح شركات المجموعة 2.301% على أساس سنوي، مدفوعاً بتوحيد نتائج أعمال «تندام» والاندماج الاستراتيجي الذي نتج عنه تأسيس مجموعة «2 بوينت زيرو». كما أسهم هذا النمو في دعم الاستثمارات الجديدة في قطاع الخدمات المالية في إفريقيا، ودخول أسواق التغليف الأوروبية، إلى جانب الأداء التشغيلي المستقر عبر مختلف قطاعات أعمال المجموعة، ليصل إجمالي صافي الأرباح المعلنة إلى 7.7 مليارات درهم.

وعززت المجموعة أداءها التشغيلي من خلال مواصلة دمج أعمالها التشغيلية، والمزيد من أدوات الذكاء الاصطناعي، والاستمرار في تحسين هيكل التكاليف. وأسهمت هذه الجهود في ارتفاع إيرادات المجموعة إلى 21.9 مليار درهم، في حين حافظ هامش إجمالي الربح المجمّع على استقراره عند 29%، بما يدعم استدامة الربحية على المدى الطويل عبر محفظة أعمالها الأساسية.

محطة مهمة

وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «تعكس نتائج النصف الأول قوة المنظومة التي عملنا على بنائها على مدى عدة سنوات. فقد سجلنا إيرادات بلغت 21.9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 114% على أساس افتراضي، وصافي أرباح على مستوى المجموعة بقيمة 7.7 مليار درهم، تشمل 2.2 مليار درهم من أعمال شركاتنا إلى جانب مكاسب استثنائية من محفظتنا الاستثمارية، منها استثماراتنا في (سبيس إكس) و(أنثروبيك) وغيرها من المكاسب الاستثمارية، بالتوازي مع مواصلة تعزيز جودة محفظتنا الاستثمارية وقوة ميزانيتنا العمومية».

وبما يتجاوز النتائج المالية، شكّلت هذه الفترة محطة مهمة في مسيرة تطور مجموعة «2 بوينت زيرو»، حيث استكملنا تسييل استثمارنا في «طاقة»، بما يعكس قدرتنا على التخارج من بعض الاستثمارات في التوقيت المناسب، كما توسعنا في قطاع البنية التحتية للطاقة في أمريكا الشمالية من خلال الاستحواذ على «ترافيرس ميدستريم بارتنرز»، في أكبر استثمار تنفذه «إي بوينت زيرو» في هذا القطاع حتى اليوم. وتعكس هذه الصفقات نهجنا المنضبط في توظيف رأس المال والتزامنا ببناء شركات ذات حضور عالمي تسهم في إيجاد حلول فعالية لأبرز التحديات العالمية.

كما يعكس اختيارنا من قبل مجلة «تايم» ضمن قائمة «قادة النمو العالمي» قدرتنا على تحقيق نمو متسارع يرتكز إلى الاستقرار والانضباط التشغيلي، ويستند إلى رؤية مدروسة وطويلة الأمد.

وأضافت أنه بفضل الرصيد النقدي القوي للمجموعة الذي يبلغ 13.7 مليار درهم، نتمتع بمكانة قوية تتيح لنا مواصلة الاستثمار عبر مختلف دورات السوق. وفي ظل الظروف الراهنة، يمثل الاحتفاظ بمستويات قوية من السيولة ميزة استراتيجية.