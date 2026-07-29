Horizon Egypt Developments تطلق "SA’ADA Sahel Beach" .. أول شاطئ في مصر بمفهوم المنتجع العالمي الفاخر

أعلنت شركة Horizon Egypt Developments ، عن الافتتاح الرسمي لشاطئ "سعادة ساحل" SA’ADA Sahel Beach يوم الجمعة 31 يوليو 2026، داخل مشروعها الرائد برأس الحكمة في الساحل الشمالي، ليقدم تجربة غير مسبوقة في السوق المصرية من خلال مفهوم Resort Beach، الذي يحول الشاطئ من مجرد مساحة للترفيه إلى منتجع عالمي متكامل يضم أرقى عناصر الضيافة والترفيه وأسلوب الحياة الفاخر.

وأكدت الشركة أن SA’ADA Sahel Beach يمثل رؤية جديدة للشواطئ في مصر، حيث تم تصميمه وفق أعلى المعايير العالمية ليحاكي أشهر المنتجعات الدولية، سواء من حيث التصميم المعماري أو الخدمات أو جودة المكونات المستخدمة، بما يرسخ مكانته كواحد من أكثر الوجهات الساحلية تميزا على البحر المتوسط.

ويتميز الشاطئ بأثاث خارجي فاخر يحمل توقيع المصممة الإيطالية العالمية "باولا لينتى"، إحدى أشهر العلامات العالمية في تصميم أثاث المنتجعات واليخوت الفاخرة، بما يمنح المكان طابعا راقيا يعكس فلسفة المشروع في تقديم تجربة استثنائية لعملائه.

كما يعتمد المشروع بالكامل على تصميم معماري مستوحى من المنتجعات العالمية، ليقدم تجربة متكاملة تتجاوز مفهوم الشاطئ التقليدي إلى وجهة سياحية وترفيهية متكاملة.

ويضم SA’ADA Sahel Beach مطعم " سارا باى ذا بيتش" الذي يقدم مفهوما جديدا للمطاعم الشاطئية في مصر، ويستضيف الشيف الفرنسي عمر دياب القادم من فرنسا يومى 1،2 أغسطس القادم، لتقديم قائمة طعام حصرية أُعدت خصيصا لزوار المطعم، في تجربة طهي راقية تتماشى مع المستوى العالمي للمشروع.

وفي إطار تقديم تجربة ضيافة مختلفة، يستضيف الشاطئ خبير المشروبات العالمي ريتشارد بيكاتو القادم من الولايات المتحدة الأمريكية، لتقديم مجموعة مبتكرة من المشروبات الفاخرة الخالية تماما من الكحول (0% Alcohol) ، حيث سيتم افتتاح "الفيرجن بار" لأول مرة فى مصر للمشروبات الخالية من الكحول، بما يعكس توجه المشروع نحو تقديم تجارب عالمية غير مسبوقة داخل السوق المصرية.

وكشفت الشركة عن تنظيم سلسلة من الفعاليات الفنية والترفيهية الحصرية المخصصة لعملاء مشروع «سعادة ساحل»، كل يوم جمعة بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الفن في العالم العربي، من بينهم هيفاء وهبي يوم 31 يوليو، ومحمد حماقي 7 أغسطس، والنجمة العالمية نورا فتحي، والتى غنت أغية كاس العالم مع شاكيرا، وذلك ضمن تجربة ترفيهية متكاملة تُقام بدعوات خاصة، في إطار حرص الشركة على تقديم قيمة مضافة لعملائها.

وتُعد استضافة نورا فتحي إحدى أبرز مفاجآت الموسم، حيث تسجل من خلالها أول مشاركة لها في فعالية خاصة داخل مصر، في خطوة تعكس رؤية Horizon Egypt Developments في تقديم تجارب حصرية وغير مسبوقة داخل السوق المحلية.

ويضم مشروع « Saada Sahel » متجرا للأزياء الراقية لكبرى الماركات العالمية الراقية تحت اسم Thouma by Layal ليقدم تجربة فريدة ومتعة مختلفة للتسوق، كما يضم مسرحا مخصصا للحفلات والفعاليات، ومنطقة Beach Bar حصرية، إلى جانب مطعم عالمي، ومناطق استرخاء، وخدمات ضيافة متكاملة، ليصبح وجهة تجمع بين الرفاهية والترفيه والخصوصية في آن واحد.

ويعد مشروع «سعادة ساحل» إحدى أبرز الوجهات الساحلية الجديدة في قلب رأس الحكمة، ويقام على مساحة تقارب 125 فدانا، ليقدم تجربة استثنائية تجمع بين الفخامة والخصوصية وأسلوب الحياة الساحلي الراقي.

ويتميز المشروع بكثافة عمرانية منخفضة تعتمد بشكل رئيسي على الفيلات والشاليهات منخفضة الارتفاع، بما يوفر مساحات رحبة وإحساسًا أكبر بالهدوء والحصرية، كما يضم فندقا فاخرا تديره إحدى كبرى شركات الإدارة والتشغيل العالمية، إلى جانب مجموعة متكاملة من الخدمات الترفيهية والمساحات الخضراء والعناصر الطبيعية، ليقدم تجربة متكاملة ترتقي بمفهوم الحياة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وتُعد Horizon Egypt Developments واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في الوطن العربي، بخبرة تمتد لأكثر من 60 عاما في تنفيذ المشروعات والأيقونات المعمارية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الأسواق العربية والعالمية، حيث حصدت العديد من الجوائز الدولية، وسجلت اسمها في موسوعة الأرقام القياسية بتنفيذ أعلى برج سكني في العالم.

تجدر الإشارة إلى أن شركة Horizon Egypt Developments تأسست عام 2021 تحت قيادة معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميري بإمارة عجمان ورئيس مجلس إدارة الشركة Horizon Egypt Developments ، وتستند إلى تحالف من الخبرات والكفاءات الإقليمية التي تمكنها من المنافسة بقوة في سوق التطوير العقاري المصري.