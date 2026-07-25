«دوبيزل»: 1.3 مليون إعلان عبر الذكاء الاصطناعي في الإمارات خلال 4 أشهر





أعلنت منصة «دوبيزل» عن إنشاء أكثر من 1.33 مليون إعلان باستخدام ميزة «البيع بالذكاء الاصطناعي»، خلال الأشهر الأربعة الماضية، عبر أكثر من 250 ألف بائع، في خطوة تعكس تنامي اعتماد المستهلكين على الأدوات الذكية، التي تبسط عمليات البيع، وتساعدهم في الوصول إلى المشترين بشكل أسرع، وأكثر كفاءة.

ويؤكد هذا الإنجاز أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية داعمة، بل أصبح جزءاً أساسياً من تجربة المستخدم اليومية، مع تزايد توجه الأفراد نحو حلول ذكية تختصر الوقت والجهد، وتساعدهم في إنشاء محتوى أكثر احترافية، وتحسين فرص بيع منتجاتهم في الأسواق الرقمية.

وتتيح ميزة «البيع بالذكاء الاصطناعي» للمستخدمين إنشاء إعلان متكامل خلال ثوانٍ، بمجرد تحميل صور المنتج، حيث تقوم التقنية تلقائياً باقتراح عنوان مناسب، وتصنيف دقيق، ووصف احترافي، ليتمكن البائع من مراجعة المحتوى وتعديله قبل نشره بسهولة، من دون الحاجة إلى كتابة الإعلان من الصفر.

الذكاء الاصطناعي يعزز كفاءة البيع، ويرفع جودة الإعلانات،

ولا يقتصر تأثير الميزة على تسريع عملية إنشاء الإعلانات، بل يمتد إلى تحسين أدائها داخل المنصة، فقد أظهرت بيانات دوبيزل أن المستخدمين الذين اعتمدوا ميزة «البيع بالذكاء الاصطناعي» تمكنوا من تقليص الوقت اللازم لإنشاء ونشر الإعلانات بنسبة 15 % مقارنة بالطرق التقليدية، فيما سجلت الإعلانات التي تم إنشاؤها باستخدام التقنية ارتفاعاً بنسبة 6.2 % في متوسط عدد استفسارات المشترين اليومية، ما يعكس قدرة الذكاء الاصطناعي على إنتاج محتوى أكثر وضوحاً وجاذبية، يسهم في تعزيز فرص البيع وتسريع التواصل بين البائعين والمشترين.

ويعكس هذا النمو اتجاهاً متزايداً نحو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منصات التجارة الإلكترونية، ليس لتحسين تجربة المستخدم فقط، وإنما أيضاً لرفع كفاءة الأسواق الرقمية، وتسهيل اتخاذ القرارات، وتعزيز جودة المحتوى المنشور، بما يواكب تطلعات المستهلكين نحو تجارب أكثر سرعة وسلاسة.

وقال منيب فاروق، نائب الرئيس للمنتجات في المنصة: «يمثل وصول أكثر من 1.3 مليون إعلان تم إنشاؤه باستخدام ميزة «البيع بالذكاء الاصطناعي» محطة مهمة في رحلتنا نحو بناء تجارب رقمية أكثر ذكاء للمستخدمين، ويؤكد هذا الرقم أن الأفراد باتوا ينظرون إلى الذكاء الاصطناعي كونه أداة عملية، تساعدهم في إنجاز مهامهم اليومية، بسرعة وكفاءة، وليس كونه تقنية مستقبلية فحسب، ونركز على تطوير حلول تحقق قيمة حقيقية للمستخدمين، من خلال تبسيط تجربة البيع، وتحسين جودة الإعلانات، وتمكين البائعين من الوصول إلى المشترين بصورة أكثر فاعلية. وسنواصل الاستثمار في الابتكار والذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب رقمية أكثر تطوراً، تواكب احتياجات المستخدمين، وتدعم تطور الأسواق الإلكترونية في المنطقة».

وتنعكس فوائد هذه التقنية بشكل واضح لدى المستخدمين، الذين يعتمدون على المنصة بشكل متكرر لبيع مقتنياتهم، ومن بينهم فرح عايش، المقيمة في دبي، والتي تستخدم المنصة لبيع الأجهزة الإلكترونية.

وقالت: «أستخدم دوبيزل للبيع بشكل متكرر، لذلك فإن أي أداة تساعدني على توفير الوقت تمثل قيمة كبيرة بالنسبة لي، فبدلاً من قضاء وقت طويل في التفكير في صياغة كل إعلان، أصبح بإمكاني تحميل الصور والاعتماد على ميزة «البيع بالذكاء الاصطناعي» لإنشاء المسودة الأولية».

وساعدتني هذه الميزة على نشر إعلاناتي بشكل أسرع وأكثر سهولة، كما أنها تمنحني نقطة بداية احترافية، من خلال توفير عنوان ووصف جاهزين، وكل ما أحتاج إليه هو إجراء بعض التعديلات البسيطة قبل النشر».

مستقبل الأسواق الرقمية

يأتي هذا الإنجاز ضمن استراتيجية مجموعة دوبيزل لتوسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر منصاتها الرقمية، بهدف تطوير تجارب أكثر ذكاء، وتحسين جودة الأسواق الإلكترونية، وتمكين المستخدمين من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة.

ومع استمرار التحول الرقمي واعتماد المستهلكين بشكل متزايد على الحلول الذكية تتوقع المنصة أن يتواصل نمو الطلب على أدوات الذكاء الاصطناعي، التي توفر الوقت، وترفع كفاءة عمليات البيع، وتمنح المستخدمين تجربة أكثر بساطة وسلاسة.

ويؤكد تجاوز حاجز 1.3 مليون إعلان تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي أن هذه التقنية أصبحت عنصراً أساسياً في مستقبل التجارة الإلكترونية، وشريكاً عملياً للمستخدمين في تحسين تجربة البيع والشراء، بما يعزز كفاءة الأسواق الرقمية، ويرتقي بتجربة المستهلك في دولة الإمارات.