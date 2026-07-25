تأجيل إتمام استحواذ «باراماونت» على «وارنر» حتى يونيو 2027

اتفقت شركتا «باراماونت سكاي دانس» و«وارنر براذرز ديسكفري» على تأجيل إتمام صفقة الاستحواذ الضخمة البالغة قيمتها 110 مليارات دولار حتى شهر يونيو 2027، ما لم يُحسم النزاع القانوني المتعلق بالصفقة قبل ذلك.

واتفق الطرفان على عدم إتمام الصفقة قبل انقضاء خمسة أيام على صدور الحكم في القضية أو قبل الأول من يونيو، وذلك وفقاً لوثيقة أُودعت في إطار الدعوى القضائية التي رفعتها ولاية كاليفورنيا وعدد من الولايات الأخرى لوقف الصفقة. كما وافقت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، أراسيلي مارتينيز-أولغين، على تأجيل إتمام الصفقة.

وسيكون هذا التأجيل مكلفاً لشركة «باراماونت»، إذ كانت قد وافقت بموجب اتفاق الاستحواذ على دفع نحو 7 ملايين دولار يومياً لمساهمي «وارنر براذرز» اعتباراً من الأول من أكتوبر وحتى إغلاق الصفقة. وقد يرفع ذلك إجمالي هذه المدفوعات إلى أكثر من 1.6 مليار دولار.

وبحسب اتفاق الاستحواذ، أمام الشركتين مهلة حتى 4 يونيو لإتمام الصفقة، وبعد ذلك يحق لأي من الطرفين الانسحاب منها. وفي حال إلغاء الصفقة عند ذلك الموعد، ستلتزم «باراماونت» بدفع 7 مليارات دولار إضافية إلى «وارنر براذرز». وقال الطرفان إنهما سيقدمان مقترحاتهما بشأن الجدول الزمني للمحاكمة بحلول نهاية يوليو، ومن المتوقع أن تطالب «باراماونت» بتحديد موعد يتيح صدور حكم قبل وقت كافٍ من الموعد النهائي المحدد في يونيو. وكانت الولايات المدعية قد طلبت في وقت سابق تحديد موعد للمحاكمة في أبريل.