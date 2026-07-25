«بلاكستون» تخطط لافتتاح مكتب جديد في دبي

كشفت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» أن شركة «بلاكستون» الأمريكية، أكبر مدير للأصول البديلة في العالم، تخطط لافتتاح مكتب جديد لها في مركز دبي المالي العالمي؛ في خطوة تمثل عودة قوية إلى أكبر مركز للأعمال في منطقة الخليج، وتعزز من حضورها الإقليمي.

وذكرت المصادر أن دبي شهدت جذب أعداد متزايدة من الأفراد ذوي الثروات الطائلة، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في تسجيل الشركات داخل المركز المالي، ولا سيما شركات إدارة الأصول، والمكاتب العائلية، وصناديق التحوط، والبنوك الخاصة.

ويكتسب هذا التوسع أهمية خاصة لتزامنه مع الاضطرابات، التي تشهدها المنطقة جراء حرب إيران، والتي تسببت في تعثر شديد في حركة السفر وسلاسل التوريد، وبدأت تداعياتها تتضح بشكل أكبر.

ورغم هذه التحديات الجيوسياسية تواصل «بلاكستون»، التي تدير أصولاً ضخمة، تبلغ قيمتها 1.35 تريليون دولار، موزعة بين الملكية الخاصة والعقارات والائتمان، اندفاعها القوي نحو قطاع الثروات الخاصة عبر تعيين قيادات عليا، واستهداف المستثمرين الأفراد بشكل متزايد في مناطق استراتيجية مثل أوروبا والشرق الأوسط.

وفي إطار تعزيز استثماراتها الخليجية خلال السنوات الأخيرة استحوذت الشركة الأمريكية على حصة في منصة «بروبرتي فايندر» المتخصصة في الإعلانات المبوبة العقارية ومقرها دبي.

وكشفت تقارير لـ«رويترز» خلال الشهر الجاري عن بروز «بلاكستون» كأحد المزايدين للاستحواذ على حصة في شبكة خطوط أنابيب النفط التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، متجاوزة المخاوف المرتبطة بتداعيات الحرب.

ومنذ اندلاع الصراع الأخير أعلنت الشركة عن إبرام صفقة مع «دبي لصناعات الطيران» لإطلاق برنامج استثماري مشترك لتأجير الطائرات، إلى جانب ضخ استثمارات بقيمة 250 مليون دولار في منصة تكنولوجية للمدفوعات وذكاء البيانات تتخذ من الإمارات مقراً لها.

وكان جون غراي، رئيس «بلاكستون» ومديرها التنفيذي للعمليات قد أكد في بيان صادر في مارس الماضي على وجود فرص استثنائية لنشر رأس المال على نطاق واسع في الإمارات لبناء شركات قادرة على النمو محلياً ودولياً رغم الرياح المعاكسة قصيرة الأجل.