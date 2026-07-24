دبي وجهة لأحدث المنتجات الصناعية الأمريكية





استطاعت دبي خلال السنوات الأخيرة أن ترسخ مكانتها بوصفها بيئة أعمال متطورة ووجهة مفضلة لكبرى الشركات العالمية، بما في ذلك الشركات الصناعية الأمريكية التي تسعى إلى توسيع أعمالها في أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. وتوفر الإمارة بيئة استثمارية متكاملة تدعم الابتكار، وتشجع على نقل التكنولوجيا، وتتيح فرصاً واسعة للشراكات التجارية والصناعية.

وتنجذب الشركات الصناعية الأمريكية إلى دبي أيضاً بسبب اهتمامها المتزايد بالتنقل النظيف والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والصناعة المتقدمة، وهي مجالات تتوافق مع توجهات كبرى الشركات العالمية نحو الابتكار والاستدامة. ومن هذا المنطلق، لم تعد دبي مجرد مركز تجاري، بل أصبحت شريكاً استراتيجياً للشركات الأمريكية الراغبة في تعزيز حضورها العالمي، والاستفادة من بيئة اقتصادية مرنة قادرة على مواكبة المتغيرات الدولية.

وفي هذا الصدد، طرحت شركة «فورد» الأمريكية العريقة سيارة فورد موستانج Mach-E واحدة من أبرز السيارات الكهربائية التي قدمتها شركة فورد، والتي تجمع بين التصميم الرياضي المستوحى من سيارة موستانج الشهيرة والتقنيات الحديثة الخاصة بالسيارات الكهربائية. وقد صُممت هذه السيارة لتلبي احتياجات السائقين الذين يبحثون عن الأداء القوي، والراحة، والتكنولوجيا المتطورة، مع المحافظة على الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

من الناحية الخارجية، تتميز السيارة بتصميم انسيابي يجمع بين الطابع الرياضي وسيارات الدفع الرباعي (SUV). وتحتفظ السيارة بعناصر تصميم مستوحاة من موستانج التقليدية، مثل المصابيح الخلفية الثلاثية والشبك الأمامي المغلق الذي يناسب السيارات الكهربائية. كما تتمتع بخطوط ديناميكية تساعد على تحسين الكفاءة الهوائية وتقليل مقاومة الهواء، مما يسهم في زيادة مدى القيادة.

وتعتمد السيارة على محرك كهربائي أو محركين حسب الفئة، مع خيارات للدفع الخلفي أو الدفع الرباعي. وتختلف القوة الحصانية باختلاف الإصدار، إذ تبدأ من حوالي 264 حصاناً في بعض الفئات، وتصل إلى 487 حصاناً في إصدار GT عالي الأداء، مع عزم دوران مرتفع يوفر تسارعاً قوياً وسلساً. ويستطيع إصدار GT الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 3.5 ثواني تقريبًا، وهو أداء يضاهي العديد من السيارات الرياضية.

وتوفر السيارة خيارات متعددة للبطاريات، تشمل بطارية قياسية وأخرى ذات مدى ممتد، ويصل مدى القيادة في بعض الإصدارات إلى أكثر من 500 كيلومتر وفقاً لمعايير الاختبار المناسبة للطراز، بينما يختلف المدى الفعلي حسب ظروف القيادة ونوع الفئة. كما تدعم السيارة الشحن السريع بالتيار المستمر، ما يسمح بشحن نسبة كبيرة من البطارية خلال فترة قصيرة، إضافة إلى إمكانية الشحن المنزلي باستخدام شاحن مخصص.

وفي الداخل، تتميز السيارة بمقصورة عصرية واسعة تتسع لخمسة ركاب، مع استخدام مواد عالية الجودة وتصميم بسيط يركز على راحة السائق. وتضم شاشة لمس كبيرة بقياس 15.5 بوصة تعمل بنظام SYNC، وتدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب نظام ملاحة واتصال ذكي. كما يتوفر نظام صوتي فاخر من B&O في بعض الفئات، مما يعزز تجربة القيادة والترفيه.

أما من ناحية الأمان، فتحتوي السيارة على مجموعة متقدمة من أنظمة مساعدة السائق، مثل نظام المحافظة على المسار، ومراقبة النقطة العمياء، والفرملة التلقائية عند الطوارئ، ومثبت السرعة الذكي، بالإضافة إلى كاميرات وحساسات تساعد على الركن والمناورة بسهولة. كما تدعم السيارة تحديثات برمجية عبر الإنترنت، مما يسمح بإضافة مزايا وتحسين الأداء دون الحاجة إلى زيارة مركز الصيانة.