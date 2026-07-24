أرباح «إيزي ليس» تلامس 45 مليون درهم في النصف الأول بنمو 38.2%

أعلنت شركة «إيزي ليس» عن نتائجها المالية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، حيث حققت ارتفاعاً بنسبة 38.2% على أساس سنوي في صافي الأرباح ليصل إلى 44.9 مليون درهم، ونمواً بنسبة 14.8% في الإيرادات لتصل إلى 398.4 مليون درهم.

جاء هذا الأداء القوي مدفوعاً باستمرار الطلب على أعمال التنقل والخدمات اللوجستية في المجموعة، والحفاظ على الانضباط التشغيلي، وتحسن معدلات استخدام الأصول، ما أسهم في ارتفاع هامش صافي الربح إلى 11.3%، مقارنةً مع 9.4% في النصف الأول 2025.

وارتفع الربح الإجمالي بنسبة 28.2% على أساس سنوي ليصل إلى 112.4 مليون درهم، في حين نمت الأرباح التشغيلية بنسبة 33.8% على أساس سنوي لتبلغ 58 مليون درهم، ما يعكس تحسن الأداء التشغيلي والمساهمات الأولية لعمليات نقل الركاب المرتبطة بقطارات الاتحاد.

وقال أحمد السادة، الرئيس التنفيذي للشركة: «يعكس أداؤنا خلال النصف الأول قوة (إيزي ليس) بصفتها منصة متكاملة تجمع بين حلول التنقل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والخدمات المساندة. ويتيح لنا تنوّع عروضنا تلبية نطاق أوسع من احتياجات العملاء، وتحقيق قيمة أكبر عبر عملياتنا، ومواكبة الفرص المتطورة في السوق. وبينما نواصل توسيع أعمالنا، يظل تركيزنا متمحوراً حول التنفيذ المنضبط وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا».

ويواصل نموذج الأعمال المتكامل الذي تتبعه «إيزي ليس» دعم العملاء في قطاعات متعددة من خلال محفظة واسعة من حلول التنقل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والخدمات المساندة. وخلال النصف الأول من العام، حققت المجموعة عدداً من الإنجازات التشغيلية التي عززت مكانتها في السوق.