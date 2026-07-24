«سياحة أبوظبي» تنظم جولة ترويجية في 3 مدن هندية

نظمت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي جولة «حياكم في أبوظبي» الترويجية في مدن أحمد آباد وكولكاتا وتشيناي بمشاركة عدد من شركاء القطاع السياحي في أبوظبي ونخبة من المتخصصين في قطاع السفر والسياحة في ثلاثة من أبرز الأسواق الهندية المصدرة للسياح.

وأقيمت الجولة في إطار الجهود المستمرة للدائرة لتعزيز حضورها في السوق الهندي، وتزويد شركائها بآخر المستجدات المتعلقة بالوجهة، وأحدث المنتجات السياحية، وكذلك الأدوات التي تدعم جهودهم في استقطاب مزيد من المسافرين من الهند على اختيار أبوظبي وجهة مفضلة لهم.

وشهدت المدن الثلاث لقاءات جمعت وكلاء السفر، ومنظمي الرحلات، مع وفد من ممثلي الفنادق والمعالم السياحية وشركات إدارة الوجهات والشركاء السياحيين في أبوظبي، حيث اطلع المشاركون على أحدث المؤسسات الثقافية في الإمارة، والمعالم العائلية، والمنشآت الفندقية الجديدة، والفعاليات، والتجارب السياحية المتنوعة.

تأتي هذه الجولة في وقت تواصل فيه أبوظبي توسيع نطاق تجاربها السياحية المقدمة للزوار، مدعومة بأقوى أداء سياحي في تاريخها، والذي حققته خلال عام 2025. ومع افتتاح مؤسسات ثقافية بارزة، وإطلاق مشاريع عالمية، وافتتاح فنادق جديدة، واستضافة فعاليات كبرى، تواصل الإمارة إثراء تجارب الزوار الدوليين.

وقد استقبلت أبوظبي العام الماضي 26.6 مليون زائر، فيما ارتفعت إيرادات القطاع الفندقي بنسبة 19.5% مقارنة بالعام السابق، وسجلت المؤسسات الثقافية في الإمارة 8.6 ملايين زيارة.

وسيتمكن الزوار القادمون من الهند قريباً من استكشاف متحف جوجنهايم أبوظبي، المقرر افتتاحه في وقت لاحق من العام الجاري، إلى جانب عدد من المشاريع النوعية التي أعلن عنها أخيراً، بما في ذلك منتجع ديزني أبوظبي، وسفير أبوظبي، والتوسعة المرتقبة لـ«عالم وارنر براذرز أبوظبي» الذي سيضم منطقة مخصصة مستوحاة من عالم هاري بوتر.

وتزامنت الجولة أيضاً مع تدشين شركة «إير إنديا إكسبريس» أولى رحلاتها المباشرة بين مدينة نافي مومباي، وأبوظبي في 15 يوليو الجاري، بما يعزز خيارات السفر أمام الزوار من الهند، إلى جانب شبكة الرحلات الواسعة التي توفرها الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وشركات الطيران الأخرى.

وقال عبدالله يوسف، مدير إدارة العمليات الدولية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: تعد الهند أحد أهم الأسواق الدولية في تصدير الزوار إلى أبوظبي، ونعمل على مواصلة العمل مع شركائنا في مختلف أنحاء البلاد بما يعزز حضور الإمارة في هذا السوق الحيوي. ومع استمرار المدن الهندية الكبرى في لعب دور محوري في تنامي عدد الزوار إلى الإمارة، فإننا نلمس اهتماماً متزايداً من مدن هندية واعدة يشهد فيها الطلب على السفر وتيرة متسارعة.

وأضاف: توفر هذه الجولة لشركائنا فرصة للتعرف على أحدث المقومات والتجارب السياحية التي تقدمها أبوظبي، بما يعزز قدرتهم على مشاركتها بثقة أكبر مع عملائهم، كما يسهم التوسع المتواصل في شبكة الربط الجوي بين الهند وأبوظبي في تيسير زيارة الإمارة بشكل أكبر أمام المسافرين من الهند وتسهيل تجربتهم.

وشهدت الجولة مشاركة أحد أكبر الوفود السياحية التي تمثل أبوظبي في هذه الأسواق، حيث ضم 27 جهة من شركاء القطاع السياحي، إلى جانب ممثلين عن مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، وفريق سياحة حفلات الزفاف، وفرق منطقتي العين والظفرة. ومثل الوفد مختلف مكونات القطاع السياحي في الإمارة، بما في ذلك الفنادق، والمعالم السياحية، وشركات إدارة الوجهات، فيما شارك أكثر من 300 متخصص في قطاع السفر عبر محطات الجولة الثلاث.