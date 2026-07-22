«تدرا» تعتمد تحديثات تنظيمية للطيف الترددي

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا )اعتماد تحديث لائحتين تنظيميتين للطيف الترددي، في خطوة تعزز جاهزية دولة الإمارات لتمكين منظومة التنقل الجوي المتقدم، بما يشمل خدمات التاكسي الجوي والطائرات بدون طيار المخصصة للتوصيل والمركبات الجوية الكهربائية الحديثة.

وشملت التحديثات اعتماد الإصدار الرابع من اللائحة التنظيمية للأنظمة الراديوية للطيران (4.0)، والإصدار الثالث من اللائحة التنظيمية لأنظمة الراديو للطائرات بدون طيار (3.0)، بما يواكب التطورات التقنية المتسارعة في قطاع الطيران وأنظمة الطيران غير المأهول، ويضمن توفير بيئة تنظيمية متكاملة تدعم التشغيل الآمن والموثوق لهذه التقنيات.

وتوفر اللوائح المحدثة الأساس التنظيمي والطيف الترددي اللازمين لضمان كفاءة أنظمة الاتصالات والملاحة والمراقبة الجوية الخاصة بمنظومات التنقل الجوي المتقدم، بما يسهم في تعزيز سلامة الأجواء ورفع كفاءة العمليات التشغيلية ودعم الابتكار في قطاع النقل الذكي.

وتأتي الخطوة ضمن جهود دولة الإمارات الرامية إلى بناء منظومة متكاملة للتنقل الجوي المتقدم، حيث تواصل الدولة تطوير الأطر التنظيمية والبنية التحتية الداعمة للتقنيات المستقبلية وفق نهج استباقي يعزز جاهزيتها لاستقبال وتشغيل حلول النقل الجوي الحديثة، ويرسخ مكانتها العالمية مركزاً للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

بناء المستقبل

وقال المهندس محمد الرمسي، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «تؤمن الإمارات بأن بناء المستقبل يبدأ من الاستعداد له، ولذلك نواصل في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تطوير الأطر التنظيمية التي تواكب التحولات التقنية المتسارعة وتمكن الابتكار في مختلف القطاعات. ويأتي تحديث اللوائح التنظيمية للأنظمة الراديوية للطيران والطائرات بدون طيار ضمن جهود الهيئة لتوفير بيئة تنظيمية متقدمة تدعم منظومات التنقل الجوي المتقدم وتضمن جاهزية البنية التحتية للطيف الترددي اللازمة لتشغيلها بكفاءة وموثوقية».

وتعكس الخطوة النهج الاستباقي الذي تتبعه الإمارات في تطوير التشريعات والتنظيمات الداعمة للتقنيات المستقبلية، بما يسهم في تعزيز تنافسيتها العالمية وترسيخ مكانتها وجهة رائدة لتطوير وتبني الحلول المبتكرة في مجالات الطيران والنقل الذكي.وأكدت الهيئة أن تحديث اللوائح التنظيمية يعكس التزامها المستمر بإدارة موارد الطيف الترددي بكفاءة، وتمكين القطاعات الحيوية من الاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يدعم مستهدفات التحول الرقمي والتنمية المستدامة في الدولة.كما أعربت الهيئة عن شكرها وتقديرها لشركائها الاستراتيجيين والجهات المعنية التي أسهمت بآرائها وملاحظاتها في مراحل إعداد وتحديث اللوائح، مؤكدة أن التعاون والتكامل بين مختلف الجهات يشكلان ركيزة أساسية لتعزيز جاهزية دولة الإمارات لعصر التنقل الجوي المتقدم.