كازا ميلانو و«أريدو 3» تتمان أربع سنوات من الشراكة مما يعزز حضور التصميم الإيطالي في دول مجلس التعاون الخليجي

أعلنت «كازا ميلانو» متجر التجزئة الأول لحلول المنازل الفاخرة في الإمارات ، بفخر عن إتمام أربع سنوات من الشراكة مع «أريدو 3» Arredo3، إحدى أكبر الشركات المصنعة للمطابخ في إيطاليا المصمم حسب الطلب والمصنوع بالكامل في إيطاليا بنسبة 100%.

وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، رسخت كازا ميلانو مكانتها كمورد رئيسي لـ «أريدو3» في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقدم أكبر منصات عرض لمنتجات أريدو3 في معارضها في دبي وأبوظبي والدوحة. وتتيح هذه المعروضات لأصحاب المنازل والمصممين والمهندسين المعماريين والاستشاريين والمطورين والمقاولين فرصة التعرف عن قرب على أحدث مجموعات أريدو3، واللمسات النهائية، والمواد، وإمكانيات التصميم المتنوعة.

وقد ساهمت هذه الشراكة في تعزيز موقع كازا ميلانو في قطاعي تجارة التجزئة والمشاريع، مدعومة بفرق عمل داخلية متخصصة تقدم خدمات متكاملة وسلسة من البداية إلى النهاية. وابتداءً من الاستشارات التصميمية وتخطيط المساحات، وصولاً إلى الرسومات الفنية والتخصيص والتركيب الاحترافي وخدمات ما بعد البيع، تضمن كازا ميلانو تصميم كل مطبخ وحل لمساحات المعيشة من أريدو3 بما يتناسب تماماً مع أسلوب حياة المتعاملين الفريد، وتفضيلاتهم الجمالية، ومتطلبات مشاريعهم.

وتحظى علامة «أريدو3» بشهرة عالمية بفضل مجموعتها المتنوعة من حلول المطابخ وغرف المعيشة حيث يتم تصنيع هذه الوحدات التي تجمع بين الجماليات الإيطالية الخالدة والوظائف العملية. وإلى جانب المطابخ، تقدم العلامة التجارية أنظمة معيشة متكاملة تشمل الوحدات الجدارية، وحلول التخزين، وأفكار الرفوف، وعناصر الأثاث المتناسقة المصممة لإنشاء مساحات مفتوحة متناغمة وأنيقة. كما توفر مجموعاتها خيارات تخصيص واسعة، تتنوع بين المفاهيم العصرية والبسيطة إلى التخطيطات الأكثر أناقة ورفاهية، مع تشكيلة واسعة من اللمسات النهائية، والمواد، وأنظمة التخزين، والإكسسوارات. وقد جعل تركيز العلامة التجارية على الإبداع، والاستدامة، والتصميم المريح (الأرجونومي) منها الخيار المفضل للمساحات السكنية والتجارية على حد سواء.

في هذا الصدد قال محمد أزهر ساجان، مؤسس كازا ميلانو: "يمثل إتمام أربع سنوات من الشراكة مع أريدو3 محطة بارزة ومهمة لكازا ميلانو. لقد أصبحت كازا ميلانو مورداً رئيسياً لـ أريدو3 في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومة بمنصات عرض متعددة للماركة في معارضنا في دبي وأبوظبي والدوحة. تجسد أريدو3 الجودة والمرونة والتميز في التصميم الإيطالي الذي يتوقعه عملاؤنا من علامة تجارية فاخرة للمطابخ. وتتمثل رؤيتنا في جعل كازا ميلانو الاسم الأول الذي يخطر ببال الناس عند البحث عن أريدو3 في الشرق الأوسط، ونحن فخورون بتقريب تجربة أريدو3 الكاملة من أصحاب المنازل ومجتمع التصميم في جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف أصبحت «أريدو3» اسماً بارزاً ومعروفاً بين المصممين، والمهندسين المعماريين، والاستشاريين، والمطورين، والمقاولين، حيث تقدم حلول مطابخ تجمع بين الجماليات الإيطالية والوظائف العملية. وتمنح تشكيلاتها المتنوعة والواسعة العملاء المرونة لتصميم مطابخ تناسب مختلف أساليب الحياة والمساحات ومتطلبات المشاريع.

ومع استمرار نمو الطلب على حلول المطابخ ومساحات المعيشة الفاخرة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، تواصل كازا ميلانو وأريدو3 التزامهما بتقديم مساحات مطابخ عالية الجودة، وعملية، وقائمة على أحدث التصاميم لكل من أصحاب المنازل الأفراد والمشاريع التطويرية الكبرى.

يمكنكم استكشاف مجموعة «أريدو3» عبر منصة التجارة الإلكترونية لـ كازا ميلانو وفي معارضها المنتشرة في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي عبر الرابط التالي



