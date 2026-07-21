"إمباور" تبرم عقد إنشاء محطة تبريد جديدة في الصفوح 2 بقدرة 23400 طن تبريد

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، إبرام عقد إنشاء محطة جديدة لتبريد المناطق في الصفوح 2 بقدرة إنتاجية تصل إلى 23400 طن تبريد، في خطوة تعكس التزامها بمواكبة النمو العمراني المتسارع في دبي، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق المستدامة وعالية الكفاءة.

وأكدت المؤسسة أن أعمال إنشاء المحطة بدأت وفق الجدول الزمني المعتمد، وبإشراف مباشر من فريق المشاريع الداخلية في "إمباور"، على أن يتم الانتهاء من أعمال البناء خلال الربع الثالث من عام 2027.

وتأتي المحطة الجديدة ضمن خطط "إمباور" الرامية إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية وتوسيع شبكة تبريد المناطق في دبي، بما يدعم النمو الحضري المستدام ويضمن توفير خدمات تبريد موثوقة وعالية الكفاءة للمناطق الحيوية في الإمارة.وستوفر المحطة خدمات تبريد المناطق لمجموعة واسعة من المباني متعددة الاستخدامات في منطقة الصفوح 2، تشمل المباني التجارية، والأبراج المكتبية، والفنادق، والمجمعات السكنية، ومرافق الضيافة والتعليم. ومن أبرز هذه المشاريع "مركز الابتكار"، الذي يُعد أحد المعالم البارزة في المنطقة، إلى جانب عدد من المشاريع التطويرية الأخرى. ويأتي ذلك بما يلبي احتياجات المنطقة المتنامية، ويضمن توفير خدمات تبريد مستدامة وعالية الكفاءة لمختلف القطاعات.

كما ستعتمد على أحدث تقنيات تبريد المناطق، بما في ذلك تقنيات تخزين الطاقة الحرارية (TES) واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة (TSE)، لإنتاج وضخ المياه المبردة إلى المباني عبر محطات التبادل الحراري، بما يسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وخفض الانبعاثات الكربونية، ودعم مستهدفات دولة الإمارات وإمارة دبي في تحقيق الحياد المناخي.

وتشكل المحطة الجديدة امتداداً لجهود "إمباور" في تطوير محطات تبريد مناطق متقدمة تؤدي دوراً محورياً في دعم معايير الأبنية الخضراء والاستدامة، من خلال توفير حلول تبريد عالية الكفاءة تسهم في خفض استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يعزز الأداء البيئي للمباني ويرفع كفاءة استخدام الموارد. كما تدعم هذه المحطات توجهات دبي نحو التوسع في المباني المستدامة، وتنسجم مع مستهدفات دولة الإمارات في تحقيق الحياد المناخي وتعزيز الاقتصاد الأخضر.

بنية متقدمة

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ"إمباور": "تواصل دبي، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر المدن استدامةً وجاذبيةً للاستثمار على مستوى العالم، من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة قادرة على مواكبة النمو العمراني والاقتصادي المتسارع، وتوفير بيئة متكاملة تدعم جودة الحياة وتعزز تنافسية الإمارة. ويعد الاستثمار في البنية التحتية المستدامة أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للمدن الذكية والمستدامة."وأضاف: "انطلاقاً من هذا النهج، تواصل "إمباور" تنفيذ استراتيجيتها التوسعية وفق رؤية استباقية تستند إلى استشراف احتياجات المستقبل، من خلال تطوير محطات جديدة، وتوسعة قدراتها الإنتاجية، وتحديث بنيتها التحتية بما يواكب وتيرة التنمية المتسارعة في مختلف مناطق دبي. ونحرص على أن تكون جميع مشاريعنا مصممة وفق أعلى المعايير العالمية في الكفاءة التشغيلية والاستدامة والاعتمادية، بما يضمن تقديم خدمات تبريد مناطق موثوقة تلبي احتياجات العملاء على المدى الطويل."وتابع: "يمثل مشروع محطة الصفوح 2 خطوة استراتيجية جديدة ضمن مسيرة نمو المؤسسة، ويجسد التزامنا بمواصلة الاستثمار في حلول تبريد المناطق باعتبارها إحدى أكثر تقنيات التبريد كفاءةً. كما نحرص على توظيف أحدث الابتكارات والتقنيات في محطاتنا، بما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وخفض الانبعاثات الكربونية، ودعم معايير الأبنية الخضراء، وتعزيز جهود دولة الإمارات في تحقيق الحياد المناخي والاقتصاد الأخضر."