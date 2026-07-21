طيران الإمارات ترفض استلام 10 طائرات ««بوينغ 777 إكس» بعد سنوات من التأخير

رفضت شركة «طيران الإمارات» استلام الدفعة الأولى المكونة من 10 طائرات من طراز «بوينغ 777 إكس»، في أحدث انتكاسة تواجهها شركة «بوينغ»، بعدما اعتبر رئيس الناقلة، السير تيم كلارك، أن الطائرات التي تأخر تسليمها لسنوات أصبحت غير صالحة للاستخدام، وسخر قائلاً إنها «لا تصلح إلا للتحويل إلى علب فاصولياء مطهية».

وقال كلارك، في تصريحات لصحيفة «ديلي تلغراف» على هامش معرض فارنبورو الدولي للطيران، إن طيران الإمارات لن تستلم هذه الدفعة «بشكل نهائي»، مشيراً إلى أن حجم التعديلات التي أُدخلت على الطائرات منذ تصنيعها في عام 2019 يجعل تحديثها لتتوافق مع أحدث المواصفات أمراً غير عملي.

وأضاف أن الشركة المصنعة حرة في التصرف بهذه الطائرات، قائلاً: «أما ما ستفعله بها فهو شأن يعود إليها»، قبل أن يضيف ساخراً: «قد تكون شركة هاينز مهتمة بها لتحويلها إلى علب فاصولياء مطهية».

«777 إكس».. أكبر برنامج لطيران الإمارات

وتعد «طيران الإمارات» أكبر عملاء برنامج «777 إكس»، إذ طلبت شراء 270 طائرة من هذا الطراز، تبلغ قيمة الواحدة منها نحو 440 مليون دولار، إلا أن التأخيرات المتكررة الناتجة عن تعديلات التصميم أخرت تسليم أولى الطائرات سبع سنوات، بعدما كان من المقرر دخولها الخدمة في عام 2020.

وأوضح كلارك أن الناقلة لا تعترض على برنامج الطائرة نفسه، وإنما على الدفعة الأولى التي تعرضت لتعديلات متكررة خلال سنوات التأخير، مؤكداً أن تصميم «777 إكس» شهد تغيرات كبيرة جعلت إعادة تأهيل هذه الطائرات غير مجدية.

وشهد البرنامج سلسلة من المشكلات الفنية، من بينها خلل في نظام التحكم بقوة الدفع أدى إلى تعليق رحلات الاختبار في عام 2024، إضافة إلى حادث وقع في عام 2020 ارتفع خلاله مقدّم إحدى الطائرات من دون تدخل الطيارين، فضلاً عن فشل مبكر في اختبار التحمل الهيكلي للطائرة، وهي عوامل أسهمت في تأجيل البرنامج عدة سنوات.

مخاوف هيكلية وتفكيك إحدى الطائرات

وكشف كلارك أيضاً عن مخاوف الشركة بشأن الاختبار الهيكلي الذي تعرض خلاله هيكل إحدى الطائرات للفشل في وقت أبكر من المتوقع، مشيراً إلى أن التعديلات التي أُدخلت على هيكل الطائرة منذ الرحلات الأولى كانت كبيرة جداً.

وفي تطور آخر، أفادت نشرة «ذا إير كارنت» بأن إحدى طائرات «777 إكس» المخصصة لطيران الإمارات جرى تفكيكها خلال عام 2025 بعد بقائها متوقفة لمدة ست سنوات بالقرب من مركز تصنيع «بوينغ» في سياتل.

من جانبها، قالت ستيفاني بوب، رئيسة «بوينغ للطائرات التجارية»، إن الشركة أدخلت تعديلات على الطائرة مع تطور التصميم ونضجه، مؤكدة أن «بوينغ» تقيّم باستمرار كلفة تحديث الطائرات القديمة مقارنة بالفوائد التشغيلية، بما يضمن الوصول إلى الحل الأنسب للشركة ولعملائها.