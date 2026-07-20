"رُوَّاد" الشارقة تستعرض إنجازاتها لتعزيز ريادة الأعمال في تقريرها السنوي 2025

أصدرت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رُوّاد"، الملحقة بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، تقريرها السنوي لعام 2025، مستعرضةً أبرز إنجازاتها وفعالياتها ونتائج مبادراتها وخدماتها الرامية إلى دعم وتمكين المشاريع الريادية الوطنية وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة.ويحمل التقرير شعار "ريادة تنمو وتتحول"، ليوثق عامًا شهد توسعًا في الخدمات والبرامج والمبادرات التي تقدمها المؤسسة لرواد الأعمال الإماراتيين، بما يعزز فرص نمو مشاريعهم واستدامتها ويرسخ مساهمتها في التنمية الاقتصادية.

منظومة متطورة

وأكد حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن نتائج عام 2025 تعكس التقدم الذي تحققه إمارة الشارقة في ترسيخ اقتصاد قائم على المبادرة والابتكار، مشيرًا إلى أن المشاريع الوطنية باتت تمثل عنصرًا فاعلًا في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التنوع والاستدامة.وأوضح أن مؤسسة "رُوّاد" تؤدي دورًا محوريًا في تمكين المشاريع الريادية وتوجيهها نحو مسارات النمو والتوسع، من خلال تطوير برامجها وخدماتها وتوسيع نطاق أثرها بما يسهم في تحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع قادرة على المنافسة والاستدامة.

كما تؤكد النتائج التي حققتها المؤسسة خلال العام الماضي تنامي جاهزية المشاريع الوطنية وقدرتها على الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، مدعومة ببيئة تنظيمية وتشريعية محفزة على الابتكار والاستثمار.

نجاح

وأكدت فاطمة آل علي، مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "روّاد" بالتكليف، أن النتائج المحققة خلال العام تثبت نجاح المؤسسة في توسيع نطاق خدماتها وتعزيز كفاءة برامجها الداعمة لرواد الأعمال، بما أسهم في رفع تنافسية المشاريع الأعضاء وتهيئة الظروف الملائمة لنموها واستدامتها. وأعربت في كلمتها عن حرص المؤسسة الدائم على توفير منظومة متكاملة تشمل التمويل والتدريب والاستشارات والتمكين المؤسسي، إلى جانب تطوير المبادرات التي تستجيب لاحتياجات رواد الأعمال ومتطلبات بيئة الأعمال المتغيرة.

وشهد العام تنفيذ عشرات البرامج التدريبية والدبلومات المهنية التي استفاد منها مئات المتدربين والمتدربات، إلى جانب تقديم الاستشارات المتخصصة وتنفيذ الزيارات الميدانية للمشاريع الأعضاء وبرامج التقييم والتطوير التي تستهدف تعزيز كفاءتها التشغيلية والإدارية.

وعملت المؤسسة خلال العام على تعزيز شراكاتها مع الجهات الحكومية والخاصة الداعمة لقطاع ريادة الأعمال، بما أسهم في توسيع الفرص المتاحة للمشاريع الأعضاء وفتح آفاق جديدة أمامها للنمو والتوسع.

وقالت أمينة محمد، مدير إدارة الاتصال والشراكات ، إن المؤسسة تنظر إلى التواصل والشراكات بوصفهما ركيزة أساسية في بناء بيئة ريادية متكاملة، مشيرةً إلى أن المبادرات المجتمعية والفعاليات والأنشطة الإعلامية التي نفذتها المؤسسة خلال العام أسهمت في تعزيز حضور المشاريع الأعضاء وربطها بمختلف الفرص الاقتصادية والمعرفية.وأضافت أن المؤسسة طورت أدواتها الإعلامية والبحثية وقنواتها التواصلية بما يدعم نشر ثقافة ريادة الأعمال ويرسخ مكانة المشاريع الوطنية في المجتمع، إلى جانب تعزيز التواصل مع الشركاء والجهات ذات العلاقة.

وأشار التقرير إلى تنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية والمشاركات في المعارض والفعاليات المتخصصة، فضلًا عن إنتاج محتوى إعلامي وتوعوي متنوع عبر مختلف المنصات، بما يشير إلى حرص المؤسسة على دعم رواد الأعمال وتعزيز حضورهم في المشهد الاقتصادي المحلي.

ويقدم التقرير السنوي لعام 2025 توثيقًا شاملًا لأبرز محطات المؤسسة وإنجازاتها خلال العام، ويعكس دورها المتنامي في دعم المشاريع الوطنية وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بإمارة الشارقة.