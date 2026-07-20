"الأنصاري " توسّع حضورها الإقليمي عبر شراكات في البحرين والكويت





أعلنت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية ، تعزيز منصة المدفوعات العابرة للحدود التابعة لها إقليمياً، من خلال شراكات جديدة أبرمتها كلٌ من "شركة البحرين المالية" في مملكة البحرين، و "شركة البحرين للصرافة " في دولة الكويت، مع شركة "ويسترن يونيون".

وتسهم هذه الشراكات في توسيع نطاق وصول العملاء إلى شبكة "ويسترن يونيون" العالمية لتحويل الأموال عبر شبكات الفروع الواسعة والتي تغطي أكثر من 200 دولة ، مما يعكس التزام المجموعة بتوفير حلول آمنة وسلسة وموثوقة للمدفوعات الدولية في الأسواق الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي البحرين، يستفيد عملاء "شركة البحرين المالية" من إمكانية الوصول إلى خدمات "ويسترن يونيون" عبر شبكة الشركة المنتشرة في مختلف أنحاء البحرين، والتي تضم 54 فرعاً. أما في الكويت، فيمكن للعملاء الاستفادة من خدمات تحويل الأموال الدولية من "ويسترن يونيون" عبر شبكة فروع "شركة البحرين للصرافة"، والتي تضم 53 فرعاً، بما في ذلك مواقع في مطار الكويت الدولي.ويحظى العملاء بإمكانية وصول سلس إلى خدمات تحويل الأموال الدولية عبر علامات محلية موثوقة، إلى جانب الاستفادة من سرعة أكبر في معالجة المعاملات، وقدرات رقمية معززة توفر مزيداً من الراحة والمرونة والموثوقية.

خطوة مهمة

قال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية:"تمثل هذه الشراكات خطوة مهمة أخرى في تنفيذ استراتيجيتنا للنمو الإقليمي، من خلال تعزيز قدرات شركاتنا التابعة وتوسيع نطاق الحلول المالية المتاحة للعملاء في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. ومن خلال الجمع بين الحضور المحلي الموثوق لكل من "شركة البحرين المالية" و"شركة البحرين للصرافة"، وشبكة "ويسترن يونيون" العالمية الواسعة، فإننا نعزز منظومة خدمات التحويلات المالية التي نقدمها، ونوفر للعملاء مزيداً من الراحة وسهولة الوصول والخيارات المتعددة عند تحويل الأموال دولياً".

وقال نيكولاس ليفي، نائب الرئيس الإقليمي ورئيس منطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان في ويسترن يونيون:"يسعدنا توسيع تعاوننا مع شركة الأنصاري للخدمات المالية من خلال شركتيها في البحرين والكويت، اللتين تتمتعان بحضور قوي في السوقين المحليين. ومن خلال الجمع بين شبكة ويسترن يونيون العالمية لتحويل الأموال والحضور المحلي القوي لكل من "شركة البحرين المالية" و "شركة البحرين للصرافة"، فإننا نعمل على تسهيل إرسال الأموال دولياً للعملاء، والتواصل مع عائلاتهم حول العالم عبر قنوات موثوقة ومريحة ، مما يدعم الطلب المتنامي على خدمات المدفوعات الدولية العابرة للحدود في المنطقة."