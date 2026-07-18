«بوينغ» تبقي على توقعات 20 عاماً للطلب على الطائرات

أبقت شركة «بوينغ» على توقعاتها بوجود طلب عالمي قوي على الطائرات التجارية الجديدة خلال العشرين عاماً المقبلة، وذلك في توقعات للسوق أصدرتها الشركة الأمريكية لصناعة الطائرات في إنجلترا قبيل انطلاق معرض فارنبره الجوي.

جاءت توقعات الشركة مطابقة تقريباً لتوقعاتها في عام 2025. وتوقعت «بوينغ» أن تبلغ عمليات التسليم العالمية على مستوى القطاع 43625 طائرة ركاب وطائرة شحن جديدة على مستوى العالم من عام 2026 حتى 2045، منها 33545 طائرة ذات ممر واحد و7715 طائرة عريضة البدن و930 طائرة مصنعة لغرض الشحن و1435 طائرة للرحلات الإقليمية.

وخفضت شركة «إيرباص»، المنافسة الأوروبية لبوينغ، هذا الشهر توقعاتها بنسبة 1% لتصل إلى 42060 طائرة جديدة، مشيرة إلى حرب إيران والتوترات التجارية.

وتتوقع «بوينغ» نمو حركة نقل الركاب جواً بنحو 2.3% هذا العام، أي أقل من نصف معدل النمو المسجل العام الماضي والبالغ 5.3%. وتتوقع أن ينتعش النمو إلى ما بين 6% و7% في 2027، وإلى ما بين 5% و6% في 2028.

وقال دارين هولست، نائب رئيس قسم التسويق التجاري في «بوينغ»: «تشير توقعاتنا إلى أن حركة نقل الركاب على الصعيد العالمي ستصل إلى المستوى الذي كان من المفترض أن تصل إليه بحلول نهاية عام 2028. ووصف التباطؤ الحالي بأنه يختلف عن صدمة الطلب التي استمرت لسنوات عدة بسبب جائحة كوفيد-19».

وتتوقع «بوينغ» نمو عدد المسافرين 4% سنوياً على مدار العشرين عاماً المقبلة، مع ارتفاع حركة الشحن 3.7% وتوسع أسطول الطائرات ثلاثة بالمئة، ونمو الاقتصاد العالمي 2.5%.

ومن المتوقع أن تستحوذ الصين على 21% من عمليات التسليم، تليها منطقة أوراسيا بنسبة 20%، وأمريكا الشمالية وجنوب/جنوب شرق آسيا بنسبة 19% لكل منهما، والشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 10%، وأمريكا اللاتينية بنسبة 6%، ومنطقة أوقيانوسيا/شمال شرق آسيا بنسبة 5%.