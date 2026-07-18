«سبيس إكس» تجري محادثات لبيع قدرات حاسوبية للبنتاغون

تجري شركة «سبيس إكس» محادثات لبيع قدرات حاسوبية لوزارة الدفاع الأمريكية، لتنضاف إلى سلسلة من صفقات البنية التحتية التي أبرمتها الشركة العملاقة التابعة للملياردير إيلون ماسك، والمتخصصة في الصواريخ والأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي، بحسب «وول ستريت جورنال».

وأفادت الصحيفة بأن الصفقة، التي قد تصل قيمتها إلى مليارات عدة من الدولارات، تشبه اتفاقيات سابقة أبرمتها «سبيس إكس» مع «جوجل» التابعة لشركة «ألفابت» وشركة «أنثروبيك». ولم يرد ممثلو شركة «سبيس إكس» والبنتاغون على الفور على طلبات التعليق.

وارتفعت أسهم الشركة بشكل ملحوظ بعد طرحها الأولي التاريخي للاكتتاب العام الشهر الماضي، لكنها تراجعت أخيراً إلى ما دون سعر الطرح. وانخفض السهم بنسبة 5.5% ليصل إلى 123.84 دولاراً.

وعلى الرغم من التراجع، لا يزال محللو وول ستريت متفائلين إلى حد كبير. ويعود جزء من هذا التفاؤل إلى قدرة ماسك على إبرام صفقات في مجال البنية التحتية وتنمية وحدة الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة «سبيس إكس».

وفي يونيو، وافقت جوجل على دفع 920 مليون دولار شهرياً لشركة «سبيس إكس» مقابل قدرة حاسوبية، وذلك ضمن اتفاقية خدمات سحابية تمتد حتى منتصف عام 2029. كما وافقت شركة «أنثروبيك» على دفع 1.25 مليار دولار شهرياً له مقابل خدمات قدرة حاسوبية لدعم برنامج الذكاء الاصطناعي «كلود».

وعلى الرغم من أن شركة «xAI» قد تخلفت في مجال البرمجة، إلا أنها تراهن على أن ميزتها تكمن في البنية التحتية لمراكز البيانات، والتي قامت الشركة التي يبلغ عمرها ثلاث سنوات ببنائها في ممفيس بولاية تينيسي، وهي الآن تتوسع في ولاية ميسيسيبي.