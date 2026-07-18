«سيمتري إنفستمنتس» تنضم إلى قائمة عمالقة المال في دبي

حصلت شركة «سيمتري إنفستمنتس»، التي تأسست عام 2014، وتمتلك مكاتب في مراكز مالية كبرى، مثل لندن وهونغ كونغ، على تصريح رسمي من سلطة دبي للخدمات المالية لمزاولة أعمالها. تأتي هذه الخطوة لتعكس توجهاً أوسع، يضم كبرى الشركات المالية التي سارعت لتوسيع نطاق عملياتها مؤخراً في دبي، ومن أبرزها شركة «سيتاديل»، التي حصلت على تفويض مماثل لبدء عملياتها.

وقد أصبحت دولة الإمارات وجهة رئيسة جاذبة لمديري الأصول العالمية وصناديق التحوط، بفضل بيئتها الداعمة للأعمال، ونظامها الضريبي المرن، والسيولة المالية الضخمة التي توفرها الصناديق السيادية الكبرى، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة «مبادلة»، التي تدير أصولاً تتجاوز قيمتها تريليون دولار.

وتعزز هذا التوجه الاستراتيجي بفضل الإطار القانوني المتقدم لمركز دبي المالي العالمي، وتسهيلات التأشيرات، والبنية التحتية المتطورة، ما شجع المؤسسات المالية الدولية على التوسع جغرافياً للاستفادة من الثروات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط، واتخاذ الدولة بوابة مثالية لربط الأسواق الغربية بالاقتصادات الناشئة في آسيا وأفريقيا.

ويؤكد هذا الزخم المستمر جاذبية مركز دبي المالي العالمي، الذي شهد تسجيل 775 شركة جديدة خلال الربع الأول فقط، ما يعكس ثقة المستثمرين العالية في استدامة النمو الاقتصادي للإمارات. وتمثل خطوة التوسع لشركة «سيمتري»، التي تدير استراتيجيات استثمارية متعددة، فرصة استراتيجية لترسيخ حضورها الإقليمي، وجذب رؤوس الأموال من الصناديق السيادية، والمكاتب العائلية، والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في المنطقة.

وتجلى التزام الشركة ببناء قاعدة تشغيلية محلية قوية، من خلال تعيين الخبير المالي فيصل بات، لتعزيز عمليات التداول والاستثمار. وتؤكد هذه الخطوات المتسارعة، وتدفق الشركات العالمية المستمر، أن مديري الأصول والكيانات المالية الكبرى، ينظرون إلى دولة الإمارات بوصفها مركزاً مالياً عالمياً راسخاً، ومحوراً رئيساً للاستثمار على المدى الطويل.