«إن آر تي سي» توسّع حضورها في سوق المنتجات العضوية بالإمارات

تواصل دبي تعزيز مكانتها بوصفها واحدة من أكثر الأسواق جاذبية لعلامات تجارة التجزئة المتخصصة، مدفوعة بتغير أنماط الاستهلاك وارتفاع الطلب على المنتجات الصحية والعضوية، في وقت تتسارع فيه استثمارات الشركات لتطوير تجارب تسوق تلبي توجهات المستهلكين نحو خيارات أكثر استدامة وجودة.

وفي هذا الإطار، تواصل مجموعة «إن آر تي سي» تنفيذ خطتها الطموحة لتطوير علامة «رايب أورجانيك» بعد الاستحواذ عليها في ديسمبر 2025، بهدف توسيع حضورها في قطاع التجزئة وتعزيز توفير المنتجات العضوية والصحية للمستهلكين في دولة الإمارات.

وتعتزم المجموعة إطلاق النسخة المطورة من متجر «رايب أورجانيك» في منطقة المنارة خلال الربع الأخير من عام 2026، في خطوة تستهدف زيادة مساحة العرض وتوسيع تشكيلة المنتجات وتحسين تجربة التسوق، بما يتيح للعملاء الوصول إلى مجموعة متكاملة من المنتجات العضوية والطبيعية ضمن متجر واحد.

وتقدم العلامة التجارية حالياً أكثر من 600 منتج، بعدما تطورت من متجر متخصص في المنتجات الطازجة إلى منصة متكاملة لنمط الحياة الصحي، حيث تشكل المنتجات الطازجة محور أعمالها عبر 327 صنفاً من الفواكه والخضراوات والورقيات الخضراء، تشمل 258 صنفاً من الخضراوات والورقيات و69 صنفاً من الفاكهة.

كما تضم محفظة «رايب أورجانيك» مجموعة واسعة من المنتجات العضوية والطبيعية، تشمل البيض المحلي، والمواد الغذائية الأساسية، والشاي والمشروبات العشبية، والعصائر، ومنتجات الألبان والبدائل النباتية، والوجبات الخفيفة، والمكسرات، ومستلزمات الطهي، إلى جانب منتجات مختارة من الدواجن والمأكولات البحرية والمنتجات المنزلية والعناية الشخصية.

وتعتمد العلامة على شبكة توريد دولية تمتد إلى نحو 15 دولة، من بينها الإمارات والهند وهولندا وكينيا ومصر ولبنان وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وفرنسا وبلجيكا والصين والمكسيك وبيرو والأرجنتين، ما يتيح مزيجاً من المنتجات المحلية والعالمية المختارة وفق معايير الجودة.

وقال محمد الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إن آر تي سي»، إن الطلب المتزايد على أنماط الحياة الصحية في الإمارات يعكس تحولاً واضحاً في تفضيلات المستهلكين، مشيراً إلى أن استراتيجية المجموعة تركز على جعل المنتجات العضوية أكثر سهولة وتوافراً من خلال توسيع الخيارات وتحسين تجربة العملاء.

وتوفر «رايب أورجانيك» منتجاتها حالياً عبر متجرها الرئيسي في منطقة المنارة، ومنصتها الإلكترونية، وشبكات التوصيل، إضافة إلى عدد من شركاء التجزئة الرئيسيين في الإمارات، كما تزود قطاع الضيافة وخدمات الطعام بمنتجاتها، من بينها شركات ومؤسسات في قطاعات الطيران والفنادق والمقاهي.

ومع إطلاق المتجر المطور في المنارة وقياس نتائج أدائه، تخطط المجموعة لاستكشاف فرص توسع جديدة في مناطق مختارة بحلول الربع الأول من عام 2027، بهدف زيادة انتشار العلامة التجارية والوصول إلى مجتمعات جديدة تشهد نمواً في الطلب على المنتجات العضوية والصحية.

وتسعى «إن آر تي سي» من خلال هذه الخطوات إلى بناء منظومة متخصصة في تجارة التجزئة الصحية تجمع بين المنتجات الطازجة والسلع الغذائية اليومية ومنتجات نمط الحياة الواعي تحت علامة تجارية واحدة، مستفيدة من النمو المستمر لسوق الصحة والعافية في الإمارات.