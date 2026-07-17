تحالف مالي يجمع فيزا وSav لتعزيز تجارب الدفع الرقمي في الإمارات

أعلنت شركة فيزا، المتخصصة عالمياً في حلول المدفوعات الرقمية، وشركة Sav، المنصة المتخصصة في التكنولوجيا المالية، عن توقيع شراكة استراتيجية حصرية لمدة خمس سنوات بقيمة ملايين الدولارات، تصبح بموجبها فيزا شريك الشبكة الحصري لبطاقات Sav في دولة الإمارات.

وتستهدف الاتفاقية تسريع تطوير المنتجات المالية الرقمية، وتوسيع قاعدة مستخدمي Sav، وتعزيز منظومة البطاقات التابعة للمنصة، من خلال الاستفادة من شبكة فيزا العالمية وخبراتها في مجال المدفوعات الآمنة والابتكار المالي.

وبموجب الشراكة، ستصبح جميع بطاقات Sav مدعومة بالكامل من شبكة فيزا، ما يتيح للمستخدمين قبولاً عالمياً واسعاً وتجربة دفع سلسة، إلى جانب الاستفادة من برامج المكافآت والعروض الحصرية وخدمات الاسترداد النقدي على النفقات المحلية والدولية.

وقالت بورفي مونوت، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Sav، إن التعاون مع فيزا يتيح الجمع بين القبول العالمي والمكافآت اليومية، مع مواصلة تطوير منصة مالية ذكية تساعد المستخدمين على فهم أنماط إنفاقهم وإدارة مدخراتهم وتنمية ثرواتهم.

وتوفر منصة Sav للمستخدمين أدوات رقمية لإدارة النفقات، وشحن البطاقات فورياً عبر الحسابات المصرفية الحالية، والتحكم في البطاقات ومتابعة المعاملات بشكل لحظي، مع مستويات حماية وأمان متقدمة.

من جانبها، أكدت سليما غوتييفا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة فيزا في الإمارات، أن الشراكة تعكس تنامي الطلب على حلول الدفع الرقمية الآمنة والسلسة، مشيرة إلى أن الجمع بين شبكة فيزا العالمية ونهج Sav القائم على الابتكار سيسهم في توفير خيارات مالية أكثر تطوراً للمستهلكين.

وتأتي الاتفاقية ضمن خطط Sav لتوسيع منتجاتها، حيث تستعد لإطلاق بطاقات ائتمان وبطاقات متعددة العملات بعد الحصول على الموافقات التنظيمية، بما يدعم توسع المنصة من حلول الدفع اليومية إلى مجالات الادخار والاستثمار والذهب المادي والتحويلات المالية العابرة للحدود.