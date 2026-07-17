دبي لاند تواصل جذب المطورين لإطلاق مشاريع سكنية بمعايير عالمية





في ظل استمرار دبي في ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر الأسواق العقارية جذباً للاستثمارات العالمية، بفضل بيئتها الاستثمارية المرنة، والتشريعات الداعمة، والبنية التحتية المتطورة، والطلب المتنامي على الوحدات السكنية، تواصل شركات التطوير العقاري توسيع استثماراتها لإطلاق مشاريع جديدة تلبي احتياجات المستثمرين والمشترين. وتبرز الإمارة اليوم بوصفها وجهة رئيسية للمطورين الباحثين عن فرص نمو مستدامة، مدعومة بأداء قوي للسوق وزخم متواصل في المبيعات.

وفي هذا الإطار، تواصل شركة مجيد للتطوير العقاري ترسيخ مكانتها واحدة من أسرع شركات التطوير العقاري نمواً في دبي، مستفيدة من الطلب القوي على مشاريعها وثقة المستثمرين التي اكتسبتها من خلال الالتزام بالتسليم وجودة التنفيذ.

وبدأت الشركة مسيرتها مع مشروع «مايفير جاردنز» في جميرا جاردن سيتي، الذي أطلق في أغسطس 2024، وحقق مبيعات كاملة خلال أسابيع قليلة، فيما يقترب حالياً من مراحله الإنشائية النهائية مع الاستعداد لتسليم الوحدات خلال الشهرين المقبلين. وعززت الشركة حضورها في السوق بحصولها على جائزة «المطور العقاري المستدام للعام 2026»، إلى جانب إشادة خاصة ضمن فئة «المطور العقاري الواعد للعام 2026»، في تأكيد على نجاح استراتيجيتها القائمة على الجودة والاستدامة والابتكار.

وتدير الشركة حالياً مشاريع قيد التنفيذ وأخرى تم تسليمها بقيمة تصل إلى 700 مليون درهم، إضافة إلى محفظة استثمارية جديدة بقيمة مليار درهم مخصصة لمشروعات فاخرة سيتم تطويرها خلال عامي 2026 و2027.

ويواصل مشروع «أرلينغتون بارك 2» تحقيق طلب قوي بعد النجاح اللافت لمشروع «أرلينغتون بارك 1»، الذي بيعت وحداته بالكامل خلال أربعة أسابيع فقط. ويضم المشروع الجديد 129 وحدة سكنية متنوعة بين الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة إلى ثلاث غرف نوم، ولم يتبق منه سوى عدد محدود من الوحدات المتاحة.

كما قطعت أعمال الإنشاء مراحل متقدمة بوتيرة متسارعة، مع توفير خيارات للوحدات المفروشة بالكامل أو شبه المفروشة، باستخدام تشطيبات أوروبية وأجهزة منزلية ألمانية، بما يعزز جاذبية المشروع للمستثمرين.

ومع استمرار قوة سوق العقارات في دبي واستقطابه رؤوس الأموال العالمية، تستعد الشركة لإطلاق مشروع جديد في مجمع دبي لاند ريزيدنس، أحد أسرع المناطق السكنية نمواً في الإمارة، في خطوة تعكس ثقتها باستمرار الطلب على العقارات عالية الجودة، وتعزز خططها التوسعية خلال المرحلة المقبلة.