«مالية عجمان» تشارك في «صيفنا سعادة 2026»

تشارك دائرة المالية في عجمان في فعاليات برنامج «صيفنا سعادة 2026»، الذي تنظمه حكومة عجمان، عبر باقة من المبادرات التعليمية والتوعوية والتفاعلية المصمّمة لاستثمار الإجازة الصيفية في ترسيخ قيم المشاركة المجتمعية وبناء مهارات معرفية ومالية ورقمية لدى الناشئة وإعدادهم لمواكبة متطلبات المستقبل.

وتشارك الدائرة هذا العام بثلاثة برامج نوعية تجمع بين التعلم والتطبيق العملي، وتشمل مخيم «تحدي الأباكوس» لتنمية مهارات الحساب الذهني والتركيز، وبرنامج «عجمان مال بلس» الذي يمزج بين الثقافة المالية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الفعالية الترفيهية التفاعلية «ألعبها صح» التي تستهدف مختلف أفراد المجتمع، في تجربة تدمج بين المعرفة والترفيه، وتعزز قيم المشاركة المجتمعية.

وأكد مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن مشاركة الدائرة في برنامج «صيفنا سعادة 2026» تجسّد نهجاً راسخاً في دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في تنمية قدرات أفراد المجتمع، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر والابتكار.

وأشار إلى تصميم برامج نوعية توظّف أساليب تعليمية تفاعلية تجمع بين التثقيف المالي، وتنمية مهارات التفكير، والاستفادة من التقنيات الحديثة انسجاماً مع توجهات حكومة الإمارة ورؤية عجمان 2030 في بناء مجتمع معرفي واقتصاد قائم على الابتكار.

ودعت دائرة المالية أولياء الأمور والطلبة إلى المبادرة بالتسجيل في البرامج والاستفادة مما تقدمه من تجارب تعليمية وتفاعلية.