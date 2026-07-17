مجموعة الإمارات تختتم معرض التوظيف الوطني بـ2300 زائر و1300 طلب للطيارين

اختتمت مجموعة الإمارات مشاركتها الواسعة في معرض التوظيف الوطني لعام 2026 الذي أقيم في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي في الفترة من 15 إلى 17 يوليو، حيث شهد جناح الشركة إقبالاً كبيراً من زوار المعرض.

وزار سعادة اللواء الركن خليفة راشد الهاملي، مدير مكتب سمو وزير الدفاع، جناح مجموعة الإمارات ضمن وفد من وزارة الدفاع. وكان في استقباله خالد العبيدلي، مدير استقطاب الموارد البشرية للعمليات، الذي قدم لسعادته نبذة عن الفرص الوظيفية التي تتيحها المجموعة للمتقدمين في الجناح.

فعلى مدار أيام المعرض الثلاثة، استقبلت مجموعة الإمارات 2300 زائر في جناحها، الذي تم تصميمه وتجهيزه لتوفير بيئة مثالية تحفز اهتمام الشباب على التقدم لبحث فرص التدريب والعمل في مختلف قطاعات أعمال المجموعة، تماشياً مع التزامها المستمر باستقطاب وتأهيل وتوظيف الكفاءات الوطنية.

وشملت البرامج والفرص الوظيفية التي عرضتها مجموعة الإمارات خلال معرض التوظيف الوطني الذي يستهدف توفير بيئة محفزة لطلاب وخريجي برنامج الخدمة الوطنية للتواصل مع المؤسسات من مختلف القطاعات كلاً من: البرنامج الوطني لتأهيل الطيارين، الذي لاقى إقبالاً واسعاً واستقطب 1300 طلب من المرشحين المحتملين، بالإضافة إلى برنامج رخصة هندسة صيانة الطائرات، برنامج المنح الدراسية الدولية، برنامج المنح الدراسية في مجال تكنولوجيا المعلومات، برنامج المنح الدراسية الوطنية، برنامج التدريب الخارجي وبرنامج الخريجين.

ومن خلال جناحها في المعرض، قام طاقم من الموظفين المواطنين من مختلف قطاعات الأعمال في مجموعة الإمارات بإعطاء زوار الجناح لمحة عن المسارات المهنية المتنوعة في المجموعة وفرص التدريب المتاحة، والتي تلبي مختلف المؤهلات الأكاديمية والتطلعات المهنية.

وتعكس مشاركة مجموعة الإمارات المستمرة في معرض التوظيف الوطني التزامها الدائم باستقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية ودعم مسيرة التوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تسعى المجموعة، من خلال مشاركاتها النشطة في معارض التوظيف، وتنظيمها لمبادرات رائدة للتواصل مع طلبة الكليات والجامعات، وغيرها من أنشطة التفاعل مع المجتمع الوطني، إلى استقطاب أعداد متنامية من الكفاءات الوطنية وتوفير أرفع مستويات التدريب والتأهيل لها، وتوفير وظائف مجزية لها في قطاع السفر والطيران، الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية طويلة الأجل في دولة الإمارات.