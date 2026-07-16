«جلفار» تستكمل التخارج من أعمال ساينتيفيك فارمسي في سلطنة عمان

أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية - جلفار، إتمام صفقة التخارج من أعمال صيدليات وتوزيع ساينتيفيك فارماسي في سلطنة عمان.

وقالت الشركة في بيان لها، إن ذلك جاء بعد استكمال جميع الموافقات الحكومية والتنظيمية اللازمة.

وكانت «جلفار» قد أعلنت في سبتمبر الماضي استلام وقبول عرض ملزم مقدم من قبل مجموعة البطحاء للرعاية الصحية، للاستحواذ على جزء من قنوات البيع بالتجزئة والتوزيع التابعة لها، والمتمثلة في سلسلة صيدليات «هيلث فيرست» في الإمارات وصيدليات وقناة توزيع ساينتيفيك فارماسي في سلطنة عمان، كما أعلنت في يونيو الماضي إتمام المعاملة المتعلقة بسلسلة صيدليات «هيلث فيرست» في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن صفقة استحواذ مجموعة البطحاء للرعاية الصحية، على جزء من قنوات البيع بالتجزئة والتوزيع التابعة لشركة بلانيت فارماسيز المملوكة لـ«جلفار».