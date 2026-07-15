مجلس تفاعلي لتطوير الخدمات لقطاع الصناعات الغذائية في الإمارات

تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة «اصنع في الإمارات»، وتوجهات حكومة الإمارات ضمن مشروع الذكاء الاصطناع المساعد، نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء»، في مزرعة مليحة للقمح بإمارة الشارقة، المجلس التفاعلي لتطوير الخدمات لقطاع الصناعات الغذائية، بمشاركة عدد من المصانع والشركات العاملة في القطاع والشركاء من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة في الإمارة.

يأتي المجلس ضمن نهج الوزارة لتعزيز التواصل المباشر مع القطاع الصناعي، والاستماع إلى المتعاملين وإشراكهم في تصميم الخدمات الحكومية، مع التركيز على خطط توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد Agentic AI في الخدمات المقدمة، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر والشركات الصناعية والخدمية والموردين، ورفع كفاءة الخدمات، ودعم نمو وتنافسية الصناعات الحيوية وذات الأولوية.

وركز المجلس على مناقشة احتياجات المصانع والحلول المرتبطة بتجربة المتعامل، واستكشاف فرص تطوير الخدمات المستقبلية، بما يدعم الانتقال نحو خدمات أكثر استباقية وكفاءة وقدرة على فهم احتياجات المتعامل وتسهيل رحلته، وذلك ضمن رحلة مستمرة لمجالس متعاملي الوزارة في مختلف إمارات الدولة، لتعزيز بيئة الأعمال الصناعية.

وأكد حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنه تماشياً مع المستهدفات الاستراتيجية للوزارة ومبادرة «اصنع في الإمارات»، نركز على الاستماع إلى متعاملينا من الشركات الصناعية والخدمية ونحرص على الانتقال إلى الميدان والالتقاء بهم في مختلف إمارات الدولة، للاستماع إلى مقترحاتهم من أجل تصميم خدمات أكثر كفاءة وارتباطاً باحتياجات القطاع الصناعي، والتركيز على خطط توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد Agentic AI وتحويل الحوار المباشر مع المصانع إلى مدخل عملي لتطوير الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين.

وأضاف: يمثل قطاع الصناعات الغذائية أحد القطاعات الحيوية الداعمة للأمن الغذائي والنمو الصناعي المستدام في الدولة، ومن خلال شراكتنا مع (مؤسسة اكتفاء) والشركات في القطاع الخاص، ناقشنا فرص تطوير الخدمات، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد، وتبسيط الإجراءات، ودعم قدرة المصانع على النمو والتوسع، ونواصل تطوير خدماتنا عبر توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد كأداة لرفع الكفاءة وتحسين رحلة المستثمر الصناعي.

ونوه سعادته بدور مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء»، لتوفير منصة حوارية مباشرة مع الشركات والمصانع في إمارة الشارقة، وأثر ذلك على توفير الفرصة لفريق الوزارة لفهم احتياجات المتعاملين والاستماع إليهم، وتوجيههم إلى المعلومات والإجراءات المناسبة، خاصة أن هذه المجالس تمثل جزءاً من رحلة وطنية مستمرة لتطوير الخدمات الحكومية بالشراكة مع شركات القطاع الصناعي.

من جهته، قال الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني اكتفاء: "تعمل مؤسسة «اكتفاء» على دعم جهود إمارة الشارقة ودولة الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي المستدام وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية العضوية، من خلال تطوير مشاريع نوعية في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني، وتبنّي ممارسات مستدامة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج المحلي. وتجسد استضافة المجلس التفاعلي لتطوير خدمات الصناعات الغذائية نموذجاً عملياً للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي، بما يعزز تبادل الخبرات وتطوير الخدمات الداعمة للقطاع.

وأضاف: نثمّن شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في إتاحة حوار مباشر مع مصنعي الأغذية والمستثمرين والشركاء، بما يسهم في استيعاب احتياجات القطاع وتحويلها إلى فرص تطويرية تدعم نمو الصناعات الغذائية في الدولة. كما يؤكد هذا اللقاء أهمية المواءمة بين تطوير الخدمات وتعزيز نمو الصناعات الغذائية، وتمكين المنتج الوطني عالمياً، بما يعزز تنافسية قطاع الصناعات الغذائية في دولة الإمارات.

ونوّه بالدور المحوري الذي تؤديه منظومة الشارقة للأمن الغذائي في توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي للارتقاء بجودة الصناعات الغذائية، وتطوير مشروعات الأمن الغذائي، وتعزيز كفاءة الإنتاج واستدامته، بما يسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة الصناعات الغذائية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، ودعم الابتكار والتصنيع المتقدم، ما يرسخ مكانة الإمارات وإمارة الشارقة نموذجاً رائداً في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.