صناديق التحوط الصينية تبدأ تقليص رهاناتها على الذكاء الاصطناعي

وأبلغت شركة «شنغهاي إيفرليد كابيتال» المستثمرين بأنها خفضت استثماراتها في شركات الاتصالات الضوئية وتقنيات التغليف المتقدمة للرقائق، وفقاً لوكالة «بلومبرغ». جاء ذلك بعد أن حقق صندوقها «جروث ستراتيجي نمبر 3» عائداً بلغ 164% منذ بداية العام وحتى 31 مايو.

كما باعت شركة «هنجين كابيتال» جزءاً من استثماراتها في أسهم الذكاء الاصطناعي، بعدما سجل صندوقها «يويانج جي 1» مكاسب تجاوزت 33% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام.

وقال دان بين، مدير الصناديق في شركة «شنتشن أورينتال هاربور إنفستمنت مانجمنت» في تصريحات للوكالة، إن المستثمرين يمكنهم الاستفادة من موجة الحماس الحالية، لكن ينبغي ألا يصبحوا جزءاً منها.