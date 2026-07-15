«اينوك» تطلق خدمات صيانة سريعة للمركبات الكهربائية عبر 4 مواقع في الإمارات

أعلنت مجموعة اينوك، الشركة العالمية المتكاملة في مجال الطاقة، توقيع اتفاقية تعاون مع شركة EVS لصيانة المركبات الكهربائية لإطلاق خدمات الصيانة السريعة للمركبات الكهربائية عبر شبكة «أوتوبرو»، التابعة للمجموعة والرائدة في تشغيل مراكز خدمة السيارات في دولة الإمارات.

وتتوفر الخدمة الجديدة في أربع محطات مختارة في دبي ورأس الخيمة والفجيرة والعين، بهدف توفير حلول صيانة متخصصة وسريعة لمالكي المركبات الكهربائية، من خلال دمج الانتشار الواسع لشبكة محطات خدمة اينوك مع خبرات شركة EVS في صيانة المركبات الكهربائية والهجينة.

وقال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك، إن المجموعة تواصل تطوير خدماتها بما يواكب تطلعات العملاء والتحولات المتسارعة في قطاع النقل، مشيراً إلى أن التوسع في خدمات المركبات الكهربائية يأتي استجابة للنمو المتزايد في اعتماد هذه المركبات داخل دولة الإمارات.

وأضاف أن التعاون مع EVS سيوفر دعماً متخصصاً للمركبات الكهربائية ضمن نقاط الخدمة اليومية التي تحظى بثقة العملاء، بما يعزز جهود الدولة في تنفيذ السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية ويدعم أهداف استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030.

من جانبه، قال سعيد الجنيبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة EVS لصيانة المركبات الكهربائية، إن الشراكة مع مجموعة اينوك تمثل خطوة مهمة نحو جعل خدمات المركبات الكهربائية المتخصصة أكثر سهولة وانتشاراً، مؤكداً أن خدمات الصيانة السريعة ستسهم في تقريب الدعم الفني من العملاء وتعزيز نمو منظومة التنقل الكهربائي في الدولة.

وتوفر مواقع الصيانة الجديدة تجربة أكثر كفاءة ومرونة لمالكي المركبات الكهربائية، عبر خدمات متخصصة تساعد على تقليل زمن الانتظار ورفع جاهزية المركبات، بما يتماشى مع توجه الإمارات نحو حلول نقل أكثر ذكاءً واستدامة.